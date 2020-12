Siem de Jong hakt knoop door en keert terug in de Eredivisie

Siem de Jong vervolgt zijn loopbaan definitief bij sc Heerenveen, zo weet Voetbal International woensdagmiddag te melden. Er zou een akkoord zijn bereikt tussen de Friese club en de aanvallende middenvelder, die clubloos is na zijn recente vertrek bij FC Cincinnati. Het is al langer bekend dat sc Heerenveen de inmiddels 31-jarige De Jong willen aantrekken, al is het nieuws over zijn komst nog niet officieel bevestigd.

De Jong zag zijn avontuur in de Major League Soccer vorige maand vroegtijdig ten einde komen, nadat FC Cincinnati er niet in was geslaagd om zich te plaatsen voor de play-offs om het kampioenschap in de Amerikaanse competitie. Hierop werd besloten om het tot 31 december 2020 lopende contract van de Nederlander te verlengen. De Jong, die in februari werd aangetrokken door de club van trainer Jaap Stam, kwam uiteindelijk tot zestien wedstrijden in het shirt van FC Cincinnati.

Voetbal International meldde eind november al dat De Jong een serieuze optie was voor Heerenveen, zeker gezien zijn transfervrije status. Er werd snel contact gelegd met de voormalig Ajacied en naar nu blijkt blijkt de interesse wederzijds te zijn. De Friese club heeft afgezien daarvan mogelijkheden om zaken te doen op de transfermarkt, omdat Chidera Ejuke afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro aan CSKA Moskou werd verkocht.

De verwachting is dat De Jong voor anderhalf seizoen tekent in Heerenveen en vrijdag officieel zal worden gepresenteerd in het Abe Lenstra Stadion. De zesvoudig international van Oranje speelde eerder in zijn loopbaan voor Ajax, Sydney FC, PSV en Newcastle United. Het laatste optreden van De Jong was precies een maand geleden, toen Inter Miami FC op 2 november de opponent was van FC Cincinnati.