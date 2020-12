Daley Blind hard aangepakt: ‘Het valt op dat hij hem permanent overslaat’

Henk Spaan zag dinsdagavond een aantal opvallende zaken in de uitwedstrijd van Ajax tegen Liverpool (1-0) in de groepsfase van de Champions League. De sportjournalist vond Daley Blind en Davy Klaassen geen al te beste wedstrijd spelen in de verdediging en op het middenveld van de bezoekers uit Amsterdam. Daarnaast heeft Blind in de optiek van Spaan geen oog voor Edson Alvarez, die tegen Liverpool als centrale middenvelder fungeerde.

"Eerst moeten we helaas vaststellen dat Ajax de fitheid, de professionaliteit in duels en de intelligentie miste waarover Liverpool wel beschikte", zo opent Spaan woensdag zijn column voor Het Parool. "Curtis Jones (negentien) was de beste voetballer van de avond. Blind en Klaassen, de ervaren spelers, kwamen tekort. Vlak voor rust gaf Blind vlak bij de Engelse zestien, een te zachte pass op David Neres. Een bal weggeven tegen de roofdieren van Liverpool betekent een gevaarlijke counter. Blind zou het moeten weten, maar hij ging doordekken, geen sterk punt, zodat Perr Schuurs een gele kaart moest pakken."

"De bal op de paal van Jones was het gevolg van een mislukte breedtepass op het middenveld van Klaassen", legt Spaan de schuld bij de middenvelder van Ajax, die met een kopbal van dichtbij ook nog dicht bij de openingstreffer van Ajax was. "We moeten blijven herhalen: Europa is de Eredivisie niet." De columnist moet nog iets van het hart: "Overigens begint het permanent overslaan door Blind van de goed voetballende Álvarez op te vallen. De Mexicaan moet wegwezen. Goede wedstrijden of invalbeurten leiden tot niks."

Overigens velde Johan Derksen dinsdagavond in zijn analyse voor SBS6 ook al een hard oordeel over Klaassen. "Klaassen realiseert zich niet dat voor een plek in Oranje misschien Ryan Gravenberch zijn grootste concurrent is. Hij is in alle facetten beter dan hij. Je zag onlangs dat Klaassen er finaal uitgelopen werd in het Nederlands elftal. Dat overkomt Gravenberch niet. Hij is een échte Ajax-speler."