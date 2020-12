Dick Advocaat: ‘Ridgeciano Haps zit niet in de gevangenis’

Ridgeciano Haps is ziek, verzekert trainer Dick Advocaat. De linksback ontbrak in de afgelopen drie officiële wedstrijden van Feyenoord en is er donderdag ook niet bij in het Europa League-duel met Dinamo Zagreb. Op sociale media doen wilde geruchten de ronde, zoals dat Haps in de gevangenis zou zitten, maar daar is volgens Advocaat niets van waar.

Feyenoord maakte twee weken geleden bekend dat Haps enkele dagen alleen trainde om medische redenen en dat hij enkele weken niet beschikbaar zou zijn. In het laatste duel ontbrak hij volgens Feyenoord Transfermarkt om 'niet-medische redenen'; als een van de weinige spelers werd hij ook niet gesignaleerd op de tribune. Feyenoord geeft geen opening van zaken en ook Haps heeft nog niets laten weten.

Het gerucht dat Haps in de gevangenis zit, berust niet op waarheid. "Ik vind het een beetje vervelend dat mensen dat denken of schrijven. Deze jongen was echt ziek. Hij is over één of twee weken terug en dan moet hij zelf maar vertellen wat hij had, want dat mag ik niet. Maar om te insinueren dat hij in de gevangenis zit, vind ik wel heel ver gaan. Hij is gewoon ziek. Ik denk dat hij over een paar weken terug is."

Tyrell Malacia is donderdag tegen Dinamo Zagreb de vervanger van Haps. In de afgelopen drie duels ontbrak Malacia door een heupblessure. "Hij gaat het in ieder geval proberen. Ik heb tegen hem gezegd dat hij moet gaan spelen, want Haps zit eraan te komen", aldus Advocaat. "Daar wordt hij vaak wat scherper gaan. Hij gaat beginnen." De trainer is bovendien blij met de rentree van Orkun Kökcü, die zondag tegen FC Utrecht geschorst was, en de terugkeer van Jens Toornstra, die rust kreeg. "Op het middenveld zijn we weer een beetje in de normale bezetting."