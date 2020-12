Feyenoord hield spelersgroep een maand lang in het duister

Dick Advocaat besliste ruim een maand geleden al te gaan stoppen als trainer van Feyenoord, zo geeft hij woensdagmiddag aan tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel met Dinamo Zagreb. Hij maakte zijn besluit destijds kenbaar aan technisch directeur Frank Arnesen, maar de spelersgroep bleef in het duister. Jens Toornstra, woensdag ook aanwezig op de persconferentie, zegt daar geen moeite mee te hebben.

Op de persconferentie gaan de eerste vragen aan Advocaat over zijn besluit om te vertrekken, dat dinsdagavond werd bekendgemaakt door Feyenoord. "Ik liep al een tijdje rond met de gedachte om te stoppen na dit seizoen. Ik twijfelde over het moment om dat te zeggen", vertelt de oefenmeester. "Er kwam wat reuring over in de kranten, en over de lijn die Arnesen wilde volgen, dus dit vond ik een goed moment." Arnesen heeft Advocaat niet gevraagd om te blijven, vertelt de trainer. "Niet op die manier. Hij heeft me gevraagd hoe ik erin sta en toen zei ik dat ik ermee stopte. Dat is al een goede maand geleden."

"Spelers maakt het allemaal niet zoveel uit of Jantje of Pietje trainer is", reageert Advocaat op de vraag hoe zijn spelers reageerden. "Zo ging het bij mij althans altijd: als er een nieuwe trainer komt, conformeer je je aan zijn eisen. En de ene trainer vind je wat beter dan de ander. Vanochtend hebben ze het allemaal gelezen." Advocaat erkent dat hij de spelers niet heeft toegesproken. "Mijn bui was er niet zo naar", legt hij uit. Dat had onder meer te maken met het teleurstellende optreden van Feyenoord tegen FC Utrecht (1-1) op zondag, al geeft Advocaat wel toe nog steeds plezier te hebben in zijn functie.

"Op een gegeven moment moet je een besluit nemen", geeft de 73-jarige oefenmeester aan. "Mijn leeftijd speelt geen rol in hoe ik me voel; ik voel me heel goed, op allerlei manieren. Maar ik vind het genoeg. Ik denk eerlijkheidshalve ook dat er een jongere trainer moet komen bij een jongere groep. Ik hoor er niet meer bij. Voor mezelf is het beter om het stokje door te geven aan een ander." Wie dat gaat worden, is voorlopig de vraag. Toornstra ziet het als 'een optie' dat Arnesen daarover in gesprek gaat met de spelers. "Misschien niet met de hele spelersgroep, maar met een afvaardiging. Al weet ik niet of wij daar veel over te zeggen hebben."

Advocaat vertelde dat hij de spelers dinsdag wel bijeenriep om te praten over de wedstrijd tegen FC Utrecht en de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Hij vertelde toen niets over zijn besluit om te vertrekken, maar na berichten in de media besloot hij alsnog naar buiten te treden. Advocaat zegt er niet bij te hebben stilgestaan dat de timing, daags voor een belangrijk Europees duel, wellicht niet ideaal was. Toornstra heeft er geen moeite mee. "Het verraste me vooral, maar het moment is niet per se slecht. We moeten als spelers volwassen genoeg zijn om ermee om te gaan", vindt de middenvelder.

Toornstra beaamt aan dat de spelersgroep niet is ingelicht over het vertrek van Advocaat. “Dat vind ik niet vreemd. Ik stoor me er in ieder geval niet aan", aldus de routinier, die naar eigen zeggen weer honderd procent fit is. Zondag ontbrak hij nog in de wedstrijd tegen FC Utrecht. "Tegen Fortuna kSittard reeg ik last van mijn hamstring. Toen hebben we er alles aan gedaan om tegen CSKA Moskou te spelen. Daar kon ik eigenlijk niet alles doen wat ik wilde. Met het komende programma leek het ons verstandig om een wedstrijd over te slaan."