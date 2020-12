Lars Veldwijk in tranen op vliegveld; Monica Geuze vindt terugkeer moeilijk

Nu het seizoen in Zuid-Korea voorbij is, is Lars Veldwijk terug in Nederland. De spits, die zaterdag met zijn club Suwon FC promoveerde naar het hoogste niveau in Zuid-Korea, deelt woensdag via Instagram beelden van zijn aankomst op Schiphol. Hij werd opgewacht door zijn tweejarige dochtertje Zara-Lizzy en zijn vierjarige zoontje Mason. Veldwijk had zijn kinderen al geruime tijd niet gezien en met name de hereniging met Zara-Lizzy was emotioneel: toen zijn dochtertje hem in de armen vloog, was Veldwijk tot tranen toe geroerd (swipe naar rechts voor een tweede video).

Op de beelden wordt massaal gereageerd door bekende volgers van Veldwijk. Voetballers als Dave Bulthuis, Joël Drommel, Noa Lang, Mario Bilate, Deroy Duarte, Mark Diemers, Bryan Smeets, Joël Zwarts en Kevin Diks laten een meelevende reactie achter. De terugkeer van Veldwijk werd door zijn ex-vriendin Monica Geuze onlangs al benoemd in een vlog; Geuze en Veldwijk zijn samen de ouders van Zara-Lizzy, maar zijn inmiddels al een jaar uit elkaar.

"Ik voel me een beetje depressed", gaf Geuze toe. "Ik ben haar tas aan het inpakken, aangezien Lars terugkomt voor de komende tijd in december. Dan gaat zij natuurlijk veel tijd daar doorbrengen, omdat ze hem bijna een jaar niet heeft gezien. Maar ik vind het wel erg lastig." Ze zegt goed te beseffen dat ze haar dochter iedere dag kan zien. "Maar ik vind het toch wel echt een ding. Ik bedoel, ze is een jaar lang gewoon alleen maar bij me geweest." Swipe hieronder naar rechts voor enkele foto's.