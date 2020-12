‘Radical post-Brexit shake-up’ aanstaande voor Premier League-clubs

Nu de Brexit aanstaande is, komt er ook steeds meer duidelijkheid voor clubs in het Engelse profvoetbal. The Guardian meldt op basis van de laatste ontwikkelingen dat clubs beperkt worden in het aantrekken van spelers uit landen die deel uitmaken van de Europese Unie. De Engelse voetbalbond heeft aangekondigd dat clubs uit de Premier League en de EFL niet langer ‘buitenlandse’ spelers kunnen contracteren voordat ze achttien jaar zijn. De krant spreekt van een radical post-Brexit shake-up voor de clubs.

In een officiële verklaring bevestigden de FA, Premier League en EFL dinsdag dat het nieuwe systeem, dat van kracht gaat bij het verlaten van de Europese Unie op 31 december aanstaande, grote gevolgen zal hebben voor de dominantie van Engelse clubs ten opzichte van andere Europese topclubs. Spelers jonger dan achttien jaar mogen niet worden aangetrokken en per transferwindow mogen clubs niet meer dan drie spelers onder de 21 jaar halen. Per seizoen ligt dit aantal op maximaal zes. Ook moeten clubs aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Bovenstaande regels komen voort uit de motivatie om meer spelers uit eigen land op te leiden en te laten doorstromen naar het profvoetbal. Het plan is goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en zal van kracht worden vanaf 1 januari. De transfermarkt in Engeland opent een aantal weken later, op 31 januari. Het wordt voor spelers buiten het Verenigd Koninkrijk daarnaast een stuk ingewikkelder om aan een werkvergunning te komen. Hiervoor gaat een puntensysteem gelden, bepaald door een aantal strenge criteria.

Om een werkvergunning te kunnen bemachtigen moet een speler minimaal vijftien punten hebben. Als het aan de FA had gelegen had dit puntenaantal hoger gelegen. Spelers krijgen punten op basis van (jeugd)interlands, ranking van de verkopende club, positie op de ranglijst en de progressie die geboekt wordt in Europese wedstrijden. Voor het vrouwenvoetbal wordt geen rekening gehouden met gespeelde interlands of behaalde punten van clubs in Europees verband.

Uitvoerend directeur Richard Masters van de Premier League zegt er alles aan te hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de Brexit het succes van de Premier League of de vooruitzichten van de Engelse clubs zo min mogelijk zou schaden. “Als we doorgaan met het opleiden van de beste spelers zal de Premier League een sterke en aantrekkelijke competitie blijven en komt het systeem de ontwikkeling van onze eigen spelers ten goede. Na de eerstvolgende transferperiode gaan we de situatie evalueren met de FA.”