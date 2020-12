Cruijff voorspelt: ‘Hij gaat dit seizoen gewoon zijn twintig goals pakken’

Jordi Cruijff vertrouwt erop dat Eran Zahavi dit seizoen nog van grote waarde wordt voor PSV. Cruijff werkte als directeur en trainer van Maccabi Tel Aviv samen met Zahavi tussen 2013 en 2016 en destijds was de spits de grote sterspeler van de club: in 168 officiële wedstrijden was hij goed voor 127 doelpunten. Vervolgens vond Zahavi ook bij Guangzhou R&F in China makkelijk de weg naar het doel, maar dat niveau heeft hij in Eindhoven nog niet kunnen evenaren.

Met name in de Eredivisie valt de productie van Zahavi tegen: in zes duels scoorde hij pas een keer. Inclusief de wedstrijden in Europees verband staat de teller dit seizoen op negen officiële duels, waarin hij driemaal scoorde en drie assists leverde. Cruijff laat in een podcast met de Israëlische journalist Oren Josipivich weten nog steeds hoge verwachtingen te hebben van de 33-jarige aanvaller uit Israël. "Hij gaat dit seizoen gewoon zijn twintig goals pakken", voorspelt de trainer van Shenzhen FC.

Cruijff kan zich uit zijn eigen tijd in Tel Aviv herinneren dat Zahavi altijd beter ging spelen nadat hij een nieuw contract had ondertekend. "Hij geeft terug wat hij krijgt. Bij veel spelers zie je het tegenovergestelde. Ze komen na het tekenen van een contract in een comfortzone. Eran niet", benadrukt Cruijff. "Hij doet er elke keer nóg meer aan. Hij heeft een innerlijke drive, die onverklaarbaar is. Je moet hem soms stoppen omdat hij fris moet zijn voor de wedstrijden."

Zahavi verdient 'groot respect' voor het inleveren van een groot deel van zijn salaris om in Eindhoven aan de slag te gaan, vindt Cruijff. Hij verdient bij PSV naar verluidt ruim twee miljoen euro, terwijl hij in China jaarlijks tien miljoen euro toucheerde. "Het gaat niet om een beetje geld. Zijn besluit is puur gebaseerd op motivatie en het willen vechten voor prijzen. Eran gaat dit seizoen zijn twintig goals gewoon pakken. Hij heeft zijn instinct om te scoren. Dat is niet te trainen. Hij heeft de intuïtie en zal altijd blijven scoren", denkt Cruijff.