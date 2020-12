‘Bayern München wil twee sterspelers weglokken bij Mönchengladbach’

Bayern München heeft alvast een eerste wensenlijst opgesteld voor de zomerse transfermarkt, zo meldt BILD woensdagochtend. Volgens de krant richt der Rekordmeister zijn pijlen op een tweetal middenvelders van Borussia Mönchengladbach. Als het aan Bayern ligt, dragen Florian Neuhaus en Denis Zakaria vanaf volgend seizoen het shirt van de regerend landskampioen.

Bayern is nadrukkelijk op zoek naar versterking voor het middenveld met het oog op de lange afwezigheid van Joshua Kimmich. Kimmich viel op 7 november tegen Borussia Dortmund (2-3 winst) uit met een zware knieblessure en lijkt maanden te moeten toekijken. De leiding van Bayern acht talenten Marc Roca en Tiago Dantas nog niet klaar voor het grote werk en weet dat het contract van Javi Martínez komende zomer afloopt.

Om die reden zet Bayern vol in op Neuhaus en Zakaria. Voor Neuhaus is 2020 sowieso al een jaar om niet snel te vergeten. De middenvelder geldt als een vaste kracht in het elftal van Gladbach en zag zijn goede vorm dit jaar bekroond worden met een plek in de selectie van de Duitse nationale ploeg. Neuhaus maakte zijn selectiedebuut in de Nations League-duels met Spanje en Zwitserland, maar kwam hierin niet in actie. Zijn eerste interland speelde Neuhaus begin oktober tegen Turkije, waarin hij gelijk voor zijn eerste treffer tekende. Zijn contract bij Gladbach loopt nog door tot de zomer van 2024. Trainer Hansi Flick van Bayern is een 'groot fan' van de 23-jarige centrale middenvelder, zo klinkt het.

Florian Neuhaus beleeft een uitstekend jaar bij Borussia Mönchengladbach.

Het contract van Zakaria loopt door tot de zomer van 2022, maar als het aan Gladbach ligt wordt die verbintenis op korte termijn opengebroken. De club is met de Zwitserse middenvelder in gesprek om hem langer binnenboord te houden. Lukt dit niet, dan zal Bayern flink in de buidel moeten tasten. Gladbach wil naar verluidt zo’n veertig miljoen euro voor Zakaria, die sinds kort hersteld is van een ernstige knieblessure. De 24-jarige controleur stond tussen maart en begin november aan de kant, maar kwam in actie in de laatste vier duels van zijn club. Dinsdagavond stond hij in de tweede helft van het Champions League-duel met Internazionale (2-3 nederlaag) op het veld. Neuhaus deed negentig minuten mee.

Naast Zakaria en Neuhaus volgt Bayern ook de verrichtingen van Eduardo Camavinga en Lucien Agoumé. Camavinga, die momenteel onder contract staat bij Stade Rennes, geniet belangstelling van een aantal Europese grootmachten. Onder anderen Juventus, Paris Saint-Germain en Manchester United azen op de handtekening van de tiener. Agoumé is eigendom van Internazionale en wordt dit seizoen verhuurd aan Spezia, waar hij ploeggenoot is van doelman Jeroen Zoet.