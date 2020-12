Oud-voetballer en -sportcommentator Frank Kramer overleden

Frank Kramer is overleden, zo meldt de NOS woensdagochtend. De oud-voetballer en voormalig sportcommentator bij Eurosport is 73 jaar geworden. Maandag maakte Johan Derksen in de uitzending van Veronica Inside al bekend dat Kramer in coma lag, nadat hij vrijdag onwel werd op zijn eigen verjaardag en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Kramer speelde als profvoetballer bij Blauw-Wit, FC Amsterdam, MVV, Telstar, FC Volendam en HFC Haarlem. Daarna was hij op televisie te zien als quizmaster van programma’s als Hints en Boggle. Ook werd hij bekend als sportcommentator. Twee jaar geleden koos Eurosport ervoor om het contract te beëindigen en dat zinde Kramer absoluut niet. Hij nam wraak door tijdens zijn afscheidswedstrijd, de finale van de Major League Soccer, de wedstrijd volledig te negeren. In plaats daarvan droeg Kramer midden in de nacht gedichten voor, zong hij liedjes en vertelde hij over zijn leven. Eurosport bood naderhand excuses aan voor het gedrag van Kramer.

Kramer had zeker geen spijt, al was het uitblijven van een verlenging zijn redding. “Ik was wel aan het einde van mijn Latijn. Ik weet niet hoe ik nog meer had moeten vertellen. Op gegeven moment heb ik er maar een Telegraaf bij gepakt en ben ik integraal lezersbrieven voor gaan lezen”, vertelde hij twee jaar geleden aan De Telegraaf. De televisiezender greep tijdens de uitzending niet in. “Welnee. Het was middenin de nacht. Iedereen sliep, ook bij Eurosport blijkbaar. Ook in de rust heb ik van niemand iets vernomen.”

"De truc was dat ik de hele wedstrijd niet heb gekeken naar wat er bij de wedstrijd gebeurde. Alleen bij de eerste goal heb ik me vergist. Toen keek ik met een schuin oog terwijl er een doelpunt werd gemaakt.” Het bloed kroop toen waar het niet gaan kon. "Ik heb toen per ongeluk iets over dat doelpunt gezegd. Daar baal ik van", vertelde Kramer destijds bloedserieus aan het dagblad. Kramer deed naast de voetbalwedstrijden ook verslag van tenniswedstrijden op de sportzender.