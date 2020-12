Tegenover rentree van Ihattaren staat ook tegenvaller voor PSV

Mohamed Ihattaren is fit genoeg om met de selectie van PSV mee te reizen naar Spanje voor de Europa League-wedstrijd tegen Granada van donderdagavond. De middenvelder ontbrak in de laatste wedstrijden tegen PAOK Saloniki en Sparta Rotterdam, omdat hij volgens trainer Roger Schmidt oververmoeid was.

De terugkeer van Ihattaren en Piroe is een opsteker voor PSV, maar er staat ook een tegenvaller tegenover. PSV laat weten dat Mauro Júnior 'niet fit' is en daarom ontbreekt. De middenvelder had zondag nog een basisplaats tegen Sparta (1-0), al was dat vooral omdat Schmidt flink rouleerde. Mauro Júnior was aan het begin van het seizoen regelmatig terug te vinden in de basiself, maar belandde vorige maand op de bank.

Behalve Ihattaren keert ook Joël Piroe terug in de selectie. De aanvaller raakte eind oktober besmet met het coronavirus en stond twee weken aan de kant. Vervolgens speelde hij drie wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Piroe kwam dit seizoen tot slechts twee invalbeurten van een minuut in het eerste elftal van PSV.

PSV heeft na vier wedstrijden in Groep E zes punten verzameld en staat daarmee op de tweede plaats. Lijstaanvoerder Granada heeft donderdag aan een punt genoeg om te overwinteren in de Europa League. PSV moet winnen om er zeker van te zijn dat het Europese overwintering in eigen hand houdt.