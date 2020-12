Fortuna Sittard hakt knoop door en kiest definitieve opvolging Hofland

Fortuna Sittard maakt het seizoen af met Sjors Ultee als hoofdtrainer, zo meldt De Telegraaf. Hij verving de afgelopen weken al de ontslagen Kevin Hofland en krijgt het vertrouwen van de clubleiding om de rest van het seizoen in goede banen te leiden. De verwachting is dat Ultee Rob Alflen kiest als assistent, met wie hij eerder samenwerkte bij FC Utrecht en Helmond Sport. Fortuna Sittard heeft de definitieve aanstelling nog niet bevestigd.

Ultee liet eerder al ontvallen graag door te willen als trainer bij Fortuna. Die rol vervulde hij eerder, totdat Hofland werd aangesteld als trainer. Ultee verschoof naar de functie van assistent-trainer en werd later aangesteld als technisch directeur van de Limburgers. Die rol komt nu te vervallen met zijn nieuwe aanstelling.

Fortuna had de voorbij weken contact met een aantal kandidaten, maar kreeg onder anderen van Duitsers Alexander Zorninger en Bernd Hollerbach 'nee' op rekest. Tayfun Korkut, ex-trainer van onder meer FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart, was naar verluidt ook in beeld. Uiteindelijk viel de keuze op Ultee, die een seizoen krijgt tot aan het einde van het seizoen. In de verbintenis contract is een optie opgenomen voor een extra seizoen.

De clubleiding van de nummer voorlaatst in de Eredivisie heeft Ultee de mogelijkheid geboden om zelf een assistent mee te nemen naar Limburg. Dit lijkt Alflen te worden, met wie Ultee in het verleden al eens samenwerkte. Tussen 2014 en 2016 was de 33-jarige oefenmeester assistent-trainer bij FC Utrecht onder Alflen en Erik ten Hag en ook bij Helmond Sport werkte het duo samen. Sinds zijn vertrek bij Helmond Sport vorig jaar zit Alflen zonder club.