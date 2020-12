‘Arnesen moet hem eerst anderhalf tot twee jaar naar FC Utrecht sturen’

Feyenoord neemt na dit seizoen afscheid van Dick Advocaat als hoofdtrainer en dus is het speculeren over een opvolger begonnen. Binnen de club is aan Dirk Kuyt de belofte gedaan dat hij op termijn de nieuwe trainer mag worden, maar volgens Rob Baan is het nog te vroeg om de oud-voetballer aan te stellen. De voormalig technisch directeur van de Rotterdammers heeft iemand anders bovenaan zijn lijstje staan, zo laat hij weten aan RTV Rijnmond.

Dinsdag werd bekend dat Advocaat na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord. Baan vindt het moment van bekendmaken ongelukkig gekozen door trainer en club. “Maar aan de andere kant werd hij er zo vaak naar gevraagd, dat hij die duidelijkheid wel een keer moest geven”, zegt hij tegenover de regionale omroep. “Maar gezien de successen die hij momenteel behaalt had ik hem geadviseerd om nog even te wachten.”

De geruchtenmolen is op gang gekomen nu Advocaat openlijk bekend heeft gemaakt na dit seizoen te zullen stoppen als clubtrainer. De naam van Kuyt wordt nadrukkelijk genoemd als opvolger, maar dat ziet Baan niet zitten. “Frank Arnesen moet hem eerst anderhalf tot twee jaar naar FC Utrecht sturen om daar meters te laten maken.” In de media zijn behalve Kuyt ook Mark van Bommel (clubloos), Henk Fraser (Sparta Rotterdam), Wim Jonk (FC Volendam) en oud-Feyenoorder Jon Dahl Tomasson (Malmö FF) genoemd.

Baan ziet Fraser als de favoriete kandidaat voor het hoofdtrainerschap bij Feyenoord. De oefenmeester van Sparta moet wat Baan betreft in de toekomst samen met John de Wolf de kar trekken bij de Rotterdammers. “Feyenoord moet de spelers fit houden en zich in de winterstop versterken. Ik acht Fraser en De Wolf in staat om Feyenoord op het niveau te houden waar zij zich graag willen begeven.”