Makkelie de gebeten hond in Gladbach: ‘Ik heb hem een vrolijke Kerst gewenst’

Danny Makkelie heeft zich dinsdagavond niet geliefd gemaakt in Mönchengladbach. De Nederlandse scheidsrechter had de leiding over het Champions League-duel tussen Borussia Mönchengladbach en Internazionale (2-3) en keurde in de slotfase van de wedstrijd de gelijkmaker van de thuisploeg af. Dit tot woede bij enkele spelers en de technische staf van de Duitsers.

Even leek Alassane Pléa dinsdagavond de gevierde man te worden bij Gladbach. De Fransman legde in de slotfase aan voor zijn derde van de avond, maar zag het doelpunt afgekeurd door Makkelie. Inter-doelman Samir Handanovic zou bij het doelpunt zijn gehinderd door Breel Embolo, die in buitenspelpositie over de bal sprong en daarmee het zicht belemmerde van de keeper. En dus ging het feestje niet door en leed Gladbach een pijnlijke nederlaag. Een gelijkspel was voor Gladbach voldoende geweest voor de knock out-fase van de Champions League.

Na het laatste fluitsignaal stormde onder anderen trainer Marco Rose het veld op richting Makkelie. “Ik heb hem daarbij in de emotie van de wedstrijd een vrolijke Kerst gewenst”, zei Rose na afloop tegen DAZN. “Ik heb hem mijn kijk op de zaak gegeven.” Naast Rose lieten ook enkele spelers hun ongenoegen blijken richting de Nederlandse arbitrage. Makkelie werd bij zijn beslissing gesteund door Kevin Blom en Jochem Kamphuis, die als VAR waren aangewezen bij het duel.

Bekijk de samenvatting van Borussia Mönchengladbach - Internazionale

De late gelijkmaker was niet het enige discussiepunt van de avond. In Gladbach vielen ze eveneens over de 1-2, waarbij Marcus Thuram in aanloop naar het doelpunt van Romelu Lukaku in Duits opzicht het verdedigen onmogelijk werd gemaakt. “Die overtreding is duidelijker dan dat Breel het zicht blokkeert”, aldus middenvelder Christoph Kramer. “Dat was de eerste moeilijke beslissing die we tegen kregen”, stelde Rose. “Het zijn twee fifty-fifty-beslissingen die helaas tegen ons werden genomen.”

Door de afgekeurde treffer ligt het nog volledig open in de groep van Gladback en Inter. De Duitsers gaan nog wel aan de leiding, maar hebben slechts één punt meer dan Shakhtar Donetsk en Real Madrid. Inter sluit de rij met vijf punten uit vijf duels. “Als de goal aan de andere kant valt, ben ik waarschijnlijk de eerste die appelleert”, gaat Kramer verder. ‘”Maar met een Gladbach-bril op zeg ik dat de keeper de bal ziet. Hij was er sowieso ingegaan. Hij had de aanvaller ook het voordeel van de twijfel kunnen geven en het doelpunt kunnen laten tellen.”

Gladbach moet volgende week op bezoek bij Real Madrid het vonnis voltrekken, terwijl Inter Shakhtar ontvangt. Bij een overwinning of een gelijkspel plaatst de nummer zeven van de Bundesliga zich alsnog voor de volgende ronde van de Champions League.