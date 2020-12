Engelse kranten: Ajax heeft weer iemand om trots op te zijn

Ajax heeft Anfield met lege handen verlaten door een 1-0 nederlaag tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League. De Engelse kranten zijn een dag later lovend over het spel van de bezoekers, maar zagen ook dat het team van trainer Erik ten Hag de vele kansen niet kon omzetten in een doelpunt. Ondanks zijn blunder zijn de tabloids mild in hun oordeel over André Onana, terwijl er met verwondering is gekeken naar het optreden van Ryan Gravenberch.

The Guardian schrijft vol lof over de Champions League-debutant Caoimhín Kelleher, die met een aantal goede reddingen voorkwam dat Ajax scoorde op Anfield. “Zijn Europese debuut is een groot contrast met het optreden van Ajax-keeper André Onana, die een grote fout maakte waaruit Curtis Jones kon scoren.” Waar Onana blunderde, imponeerde Ryan Gravenberch. Hij stond volgens de krant ‘aan de basis’ van het goede spel van Ajax. De tiener liet ook een goede indruk achter op de verslaggever van de Daily Mirror.

André Onana: 'Ik ben verantwoordelijk voor deze nederlaag'

“Een teleurstellend maar ook verwacht gevolg van Ajax’ prestatie in 2019, toen de halve finale van de Champions League werd bereikt, is dat meerdere sterspelers zijn vertrokken. Maar de voortekenen zijn duidelijk: de Amsterdamse gigant heeft weer een nieuw talent om trots op te zijn”, schrijft de tabloid. “De tiener Gravenberch is misschien wel de favoriet, terwijl ook de Braziliaanse buitenspeler Antony levendig oogde. Hun optreden in samenwerking met de oude garde, bestaande uit Dusan Tadic, David Neres en Davy Klaassen, zorgde voor een opgewekt optreden van het team van Ten Hag, ook al ontbrak de finishing touch.”

The Sun zag een aanvallend Ajax op Anfield. “Ajax was zeker niet naar Anfield gekomen om te verdedigen. Dat hoef je overigens ook niet te verwachten van een ploeg die de afgelopen 8 wedstrijden 38 keer heeft gescoord.” De tabloid zag de Amsterdammers slordig met de kansen omspringen. “De Braziliaan Antony had beter moeten omgaan met een schietkans. Hij zag zijn inzet in de lege tribunes belanden, terwijl voormalig Everton buitenbeentje Davy Klaassen het zichtbaar goed naar zijn zin het bij zijn terugkeer in Liverpool. Hij had een aantal fantastische crosspasses in huis en was een paar keer dicht bij een doelpunt.”

De man van de wedstrijd van Ajax was niet Perr Schuurs of Ryan Gravenberch

De Engelse boulevardkrant zag Ajax met vertrouwen voetballen. “Liverpool werd geholpen door de comedy keeper. Het moet gezegd worden dat Onana zichzelf daarna goed herstelde door zichzelf moedig voor de voeten van Mohamed Salah te gooien en een doelpunt van invaller Roberto Firmino te voorkomen.” Ook de Daily Star prijst het optreden van Klaassen, wiens spel wordt beoordeeld met een acht. “Hij speelde zonder twijfel zijn beste wedstrijd ooit in Liverpool”, verwijst de tabloid naar zijn verleden bij Everton. Gravenberch krijgt een zeven, terwijl Onana de enige Ajacied is met een onvoldoende (vijf).

Perr Schuurs werd de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer naar Liverpool, maar The Telegraph is niet onder de indruk van de verdediger. “Schuurs vertoonde zenuwen. Telkens gingen de alarmbellen af wanneer hij de adem van Mané in z'n nek voelde. Door zwak werk van Schuurs kreeg Jones al vroeg twee kansen.” De krant zag Ajax in ‘een soort Pep Guardiola light-systeem’ spelen. “Vol met de fijne kneepjes en korte driehoekjes, van achteruit opbouwen, maar zonder de scherpte in de laatste fase.”