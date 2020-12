Wijnaldum: ‘Ajax speelde twee keer goed, maar wij zijn heel volwassen’

Georginio Wijnaldum vindt dat Ajax mag terugkijken op twee goede wedstrijden tegen Liverpool in de Champions League. Het team van Erik ten Hag bleef echter tweemaal met lege handen achter. Het duel in de Johan Cruijff ArenA ging met 1-0 verloren en dinsdagavond was Liverpool met dezelfde cijfers te sterk op Anfield. Dat heeft met volwassenheid te maken, zo denkt Wijnaldum.

Ofschoon Ajax niet onverdienstelijk speelde in Liverpool, kwam het team van Ten Hag net als in oktober opnieuw niet tot scoren. “We wisten dat Ajax een heel goed voetballend team heeft en het zwaar zou worden. Een wedstrijd tegen Ajax is geen makkelijke. Het maakt het extra lekker dat we toch de wedstrijd hebben kunnen winnen”, zei Wijnaldum na het vijfde groepsduel in de Champions League.

Het interview van Georginio Wijnaldum na Liverpool - Ajax

“Ik denk dat Ajax twee heel goede wedstrijden heeft gespeeld, maar je ziet natuurlijk dat wij heel volwassen zijn. Ik denk dat we daarom de wedstrijden hebben gewonnen”, vervolgde Wijnaldum in gesprek met SBS6. “In de Premier League speel je vaker zulke wedstrijden, dan moet je heel volwassen zijn om ze te winnen, ook als je niet goed speelt. Dat hebben wij twee keer tegen Ajax gedaan.”

“Ik moet zeggen: vandaag (dinsdag, red.) hebben we meer kansen gecreëerd dan in Amsterdam. Ik denk dat Ajax het over twee wedstrijden heel goed heeft gedaan.” Manager Jürgen Klopp kampt met het nodige blessureleed in zijn selectie, maar Wijnaldum is tot dusver ongeschonden uit de wedstrijden gekomen. “Ik heb eigenlijk niks te klagen. Ik ben gezegend dat ik fit blijf in deze periode”, erkende de Oranje-international.

“Ik hoop dat ik het tot het einde van het seizoen kan volhouden. Dat gaat heel moeilijk houden, maar ik heb er wel vertrouwen in. Het is op dit moment eigenlijk alleen wedstrijden spelen en rusten. Er wordt niet echt getraind omdat daar niet veel tijd voor is.” De kans is dan ook groot dat Liverpool volgende week met een B-elftal de laatste groepswedstrijd tegen FC Midtjylland ingaat, daar the Reds al als groepswinnaar zijn geëindigd. De Denen pakten dinsdag bij Atalanta (1-1) het eerste punt in het miljardenbal.