‘De kans is groot dat Overmars’ telefoon de komende dagen veelvuldig rinkelt’

Op Anfield kwam er dinsdagavond na zeventien wedstrijden zonder nederlaag op vreemde bodem in de Champions League een einde aan een indrukwekkende reeks van Ajax. Een fout van doelman André Onana stond aan de basis van een 1-0 nederlaag tegen Liverpool. Ondanks de nederlaag is er voor Ajax nog goede hoop op kwalificatie voor de volgende ronde, daar een overwinning op eigen veld tegen Atalanta volgende week woensdag genoeg zal zijn, zien ook de Nederlandse kranten.

De Telegraaf schrijft dat Ajax moeite had om de wedstrijd onder controle te krijgen. “In balbezit toonden Neres en Antony te veel respect voor hun tegenstanders”, schrijft verslaggever Mike Verweij, die opmerkt dat Noussair Mazraoui ‘prima’ speelde. “Maar de kans is groot dat Marc Overmars’ telefoon de komende dagen vooral veelvuldig rinkelt vanwege Ryan Gravenberch. De komeetachtige ontwikkeling van de achttienjarige middenvelder, die ook op het allerhoogste Europese voetbalniveau moeiteloos meevoetbalt, kan de Europese top niet ontgaan. De Amsterdammer is een pareltje, waar normaal gesproken flink op zal worden geboden.”

Volgens de krant is het logisch dat het team van trainer Erik ten Hag met ‘een enorme kater’ van het veld stapte op Anfield. Toch wordt benadrukt dat er nog altijd niets verloren is. “Vorig jaar hadden zij tegen Valencia de knock-outfase van het miljoenenbal met één punt voor het grijpen, maar ging het in de Johan Cruijff ArenA gruwelijk mis (0-1). Hinken op twee gedachten is er nu niet bij”, zo klinkt het. “De opdracht is klip en klaar: winnen van Atalanta om een plekje tussen de grote jongens van Europa te verwerven. Anders is het sprookje in de Champions League voorbij.”

De lovende woorden van Wim Kieft over Ryan Gravenberch na Liverpool - Ajax

Het Algemeen Dagblad vindt het opvallend dat Edson Álvarez vanuit de basis startte. “De Mexicaan, die na het debacle in Groningen en de komst van Davy Klaassen hooguit invaller was, werd gebracht om Ajax weerbaarder te maken. Ten Hag wist immers dat als er een moment was om het vorig seizoen zo ongenaakbare Liverpool te verslaan, dat gisteren was. En dan was op voorhand nog niet eens duidelijk dat ook doelman Alisson zich met een hamstringblessure in de overvolle ziekenboeg had gemeld.” Het dagblad noemt Perr Schuurs een ‘uitblinker’ tegen Liverpool en zag Ajax met zelfvertrouwen spelen. “Toch ging het na een klein uur gruwelijk mis.”

Onana ging de fout in bij een hoge voorzet, waarna Curtis Jones in zijn rug opdook en de 1-0 maakte. “Voor het eerst in anderhalf jaar leidde Onana met een fout een tegengoal voor Ajax in”, schrijft de krant. “Die kwam Ajax niet meer te boven. Onana voorkwam meer tegengoals, maar zag aan de overkant Kelleher knap redden op een kopbal van invaller Klaas-Jan Huntelaar. Tot overmaat van ramp maakte Atalanta een kwartier voor tijd gelijk tegen Midtjylland, waardoor Ajax woensdag moet winnen om de knock-outfase te bereiken.”

De man van de wedstrijd van Ajax was niet Perr Schuurs of Ryan Gravenberch

Waar in het AD de rol van Gravenberch onderbelicht blijft, is de Volkskrant diep onder de indruk van de achttienjarige middenvelder van Ajax. “De nieuwelingen laten zich bij de hand nemen, al is Ryan Gravenberch al zo goed, dat het bijna verbijsterend is”, schrijft de krant. “Het zelfvertrouwen, de techniek, het overzicht, het is een genot om te aanschouwen. De wedstrijd was een uitgelicht toneel voor Gravenberch, een jongeman van achttien jaar, groot, sterk, lenig, draaiend en dribbelend, schietend en wijzend. Een internationale topvoetballer in de dop die zich presenteerde aan een mondiaal publiek.”

In Trouw wordt de rol van Davy Klaassen uitgelicht. De middenvelder keerde voor even terug naar de stad waar hij in het seizoen 2017/18 bij Everton onder contract stond, maar voornamelijk op de bank of tribune zat. “Bij het Duitse Werder Bremen krabbelde hij weer op om begin oktober terug te keren op het oude nest. Daar bleek hij het ontbrekende puzzelstukje te zijn waar Ten Hag naar had gezocht. Klaassen bracht vooral als controleur stabiliteit op het middenveld”, schrijft de krant. “Toen Ajax gisteravond op achterstand was gekomen, keerde hij terug in die verdedigende rol. Daardoor mocht Labyad voor hem alsnog opdraven.” Ook met Labyad binnen de lijnen slaagde Ajax er niet in om de gelijkmaker te forceren. De krant zag onder meer Neres en Antony kansen missen. “Zij de kans liggen om in de voetsporen van Johan Cruijff te treden. Hij was de laatste Ajacied die ooit in een officiële wedstrijd op Anfield had gescoord.”