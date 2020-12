Bekijk hoe juist Atlético een Europees record van Bayern München voorkwam

De kraker tussen Atlético Madrid en Bayern München in Groep A van de Champions League eindigde dinsdagavond in 1-1. Dat betekende voor de Duitse topclub het einde van een reeks van zestien opeenvolgende zeges in Europa. Tot dat aantal kwam Atlético ook in Europa toen Diego Simeone bij los Colchoneros arriveerde. Atlético voorkwam zodoende nota bene in een onderling duel een Europees record van der Rekordmeister en behield het gedeelde record. Een intikker van João Félix bracht Atlético al vroeg aan de leiding en uiteindelijk zorgde een late strafschop van Thomas Müller voor de eindstand. Bekijk hieronder de samenvatting.

