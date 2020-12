Bekijk hoe Romelu Lukaku zowel Internazionale als Real Madrid redde

Internazionale vond dinsdag in Groep B op de valreep nog de aansluiting bij de strijd om plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League. Het team van Antonio Conte won mede dankzij twee goals van Romelu Lukaku met 2-3 van Borussia Mönchengladbach. De Belg was in zijn laatste zes CL-duels bij liefst acht doelpunten betrokken: twee assists, zes treffers. Dankzij de zege van Inter heeft Real Madrid overwintering in het miljardenbal toch nog in eigen hand, al kan het volgende week nog alle kanten op voor elk van de vier clubs. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel.

Bekijk de samenvatting van Borussia Mönchengladbach - Internazionale