Klopp andermaal gevraagd naar opmerkelijke uitspraak over duel met Ajax

Jürgen Klopp is vervuld van trots na de overwinning van Liverpool op Ajax (1-0) in de groepsfase van de Champions League. Het elftal van Klopp verzekerde zich van de groepswinst, terwijl Ajax op de slotdag nog moet winnen van Atalanta om door te stoten in het miljardenbal. Voor de oefenmeester gaat de wedstrijd van dinsdagavond de boeken in als een van de mooiste Champions League-avonden gedurende zijn sinds 2015 lopende dienstverband op Anfield.

In zijn wedstrijdinterview voor de camera van BT zei Klopp dat de avond voelde als 'een van de grootste Champions League-avonden' sinds hij trainer van Liverpool is. "Het was, zonder fans, de meest belangrijke, moeilijkste en bijzonderste wedstrijd", opende de oefenmeester. "Onder deze omstandigheden was er weinig om blij over te zijn, maar de jongens hebben alles gegeven. Robbo (Andy Robertson, red.) ontving een tik tegen de enkel, maar voetbalde erdoorheen; Hendo (Jordan Henderson) had last van zijn rug. En voor Gini (Georginio Wijnaldum) heb ik geen woorden." Een andere middenvelder die indruk maakte op Klopp, was doelpuntmaker Curtis Jones. "Wat een wedstrijd speelde hij. Ik ben blij om over hem te kunnen beschikken."

Jones opende de score na 57 minuten spelen na een grove fout van André Onana. De keeper schatte een hoge voorzet vanaf de rechterflank van Neco Williams volledig verkeerd in: Onana wilde de bal over de achterlijn laten lopen, maar hij had niet door dat Jones in een gevaarlijke positie stond. De middenvelder dook vlak voor de achterlijn op en kon de bal in een leeg doel schuiven. "Het was een goede voorzet van Neco, want de bal ging niet rechtstreeks richting de keeper", analyseert Klopp. "Voor de keeper is dat een verraderlijke situatie. Normaal gesproken leidt zoiets tot een doeltrap, omdat niemand erop reageert, maar zulke ballen achter de laatste linie kunnen heel belangrijk zijn. Er stonden veel spelers van Ajax tussen mij en het doel, dus ik had niet de beste plek om het doelpunt te zien, maar ik zag de bal in het net gaan en daarmee wist ik voldoende."

De eerste uitspraak van Klopp, dat het 'een van de grootste Champions League-avonden' was sinds zijn komst in 2015, zorgt voor enige verbazing, daar Liverpool in het seizoen 2018/19 nog de Champions League won en een jaar eerder de finale bereikte. Op de persconferentie wordt hij er daarom andermaal naar gevraagd. Het was niet helemaal duidelijk hoe Klopp zijn uitspraak bedoelde, maar journalist Dominic King van de Daily Mail trekt, zo blijkt uit de wijze waarop hij zijn vraag stelt, de conclusie dat Klopp sprak over groepswedstrijden in de Champions League. Ook dan blijft er echter nog een aantal bijzondere wedstrijden over, zoals de 7-0 zege op Spartak Moskou in 2017/18, de 3-2 zege op Paris Saint-Germain in 2018/19 door een treffer in de blessuretijd of de 1-0 zege op Napoli die in hetzelfde seizoen beslissend was in de strijd om de tweede plaats in de poule.

"Dat waren ook geweldige wedstrijden, maar onder andere omstandigheden", legt Klopp uit, als hij specifiek naar die drie wedstrijden wordt gevraagd. "Zo is het. Er waren toen supporters bij. Mocht iemand nu veronderstellen dat dit betekent dat ik liever geen supporters heb: nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar om deze wedstrijd onder deze omstandigheden met 1-0 te winnen: veel wisselingen, Robbo die verband nodig had in de eerste helft en een nieuw verband in de pauze, Hendo die in zijn rug werd geraakt, Gini die bezig was aan wedstrijd nummer ... Ik wil het niet eens zeggen, want ik hoop dat hij door kan. De jongens waren buitengewoon goed. De voorste drie verdedigden in alle uithoeken van het veld."

"De twee centrumverdedigers (Fabinho en Joël Matip, red.) waren er wanneer we ze nodig hadden", vervolgt Klopp zijn lofzang. "Het is niet dat we ons beste spel ooit speelden, maar het gaat om de situatie waarin we verkeerden. Het gaat erom wat je daarvan maakt. Uiteindelijk zijn we na vijf wedstrijden zeker van de eerste plek in de groep. Dat is ons nooit eerder gelukt, dus het is ongelooflijk goed voor ons." Klopp is tevens lyrisch over het optreden van Caoimhín Kelleher, zijn 22-jarige sluitpost die de geblesseerde Alisson Becker verving. "Top, top, top, top", zo vat Klopp het spel van de Champions League-debutant samen. Kelleher kreeg de voorkeur boven Adrián, normaliter de tweede keus. "Het was uiteindelijk makkelijk om voor Kelleher te kiezen, want hij verdient het gewoon, maar het was moeilijk om Adrián níét te kiezen, want hij heeft het goed gedaan." Klopp stipt aan dat Adrián 'veel clean sheets' hield, al valt dat in werkelijkheid mee: in 5 van de 23 officiële wedstrijden waarin hij vorig seizoen onder de lat stond, hield de Spanjaard het doel schoon.

"Hij heeft echt goed werk geleverd, maar vanavond hadden we de kwaliteiten van Caoimhín nodig", legt de oefenmeester uit. De Duitser noemt Kelleher een 'toptalent'. "Hij is ook heel goed in ballen tegenhouden en het is een goede voetballer. Daar houd ik van. Door de druk die Ajax zette, hadden we behoefte aan zijn hoge ballen in de half-spaces", legt Klopp uit. Half-spaces zijn denkbeeldige verticale stroken die zich tussen de as en de zijkanten van het veld bevinden. "We hadden er veel aan, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat hij de ballen uit het net houdt. Dat heeft hij minstens twee keer op exceptionele wijze gedaan. Ik denk dat hij vannacht heel goed slaapt, of juist helemaal niet, maar dat hij in beide gevallen gaat genieten."