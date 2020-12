Atalanta waarschuwt: ‘We gaan naar Amsterdam om van Ajax te winnen’

Atalanta heeft volgende week genoeg aan een gelijkspel bij Ajax om zich te plaatsen voor de knockout-fase van de Champions League. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini keek dinsdagavond in het thuisduel met FC Midtjylland lang tegen een achterstand aan, maar sleepte toch nog een 1-1 gelijkspel uit het vuur. Door de remise staat Atalanta met nog één wedstrijd te gaan één punt voor op Ajax, dat met 1-0 verloor bij Liverpool.

“We hebben ons nog niet gekwalificeerd, maar we gaan naar Amsterdam met het kleine voordeel dat we kunnen vertrouwen op twee van de drie resultaten”, vertelde Gasperini na afloop aan Italiaanse media. Voor Ajax is winnen immers het enige devies: een gelijkspel volstaat niet meer na de nederlaag op Anfield én het punt van Atalanta. “Voorafgaand aan de groepsfase zouden we misschien genoegen hebben genomen om met deze uitgangspositie de laatste groepswedstrijd tegemoet te gaan. Het zou natuurlijk een grootse prestatie zijn als we Ajax elimineren.”

“We hebben vandaag goede dingen in de verdediging en op het middenveld laten zien. We hadden aanvallend de nodige moeite, vooral vanwege een gebrek aan scherpte. We hebben in ieder geval genoeg kansen gecreëerd. Gelukkig maakte Cristian Romero een heerlijke goal”, verwees Gasperini naar de rake kopbal van de verdediger in de 78e minuut, na een goede voorzet van Hans Hateboer. “Wellicht moet ik hem voorin gaan gebruiken”, lachte hij.

De samenvatting van Atalanta - FC Midtjylland

Atalanta kwalificeerde zich vorig seizoen op miraculeuze wijze voor de knockout-fase en is daar ook dit seizoen weer dichtbij. Toen stond de teller na vijf speeldagen op vier punten, de helft van dit seizoen. Toch is het deze voetbaljaargang lastiger. “We spelen dit soort duels nu elke week en we hebben ook elke week een zware wedstrijd in de Serie A. De mogelijkheid om te herstellen is verdwenen. Niet alleen fysiek, maar ook psychologisch. Je kan eraan onder doorgaan als je er niet aan gewend bent.”

“Vorig seizoen hadden we elke twee of drie weken een Champions League-duel, nu is alles anders. We hebben moeite om onze kansen te benutten”, besloot Gasperini, die bijval kreeg van Romero. “Voor rust hadden we moeten scoren, we waren niet precies. We hadden gewoon moeten winnen, het was een goede wedstrijd van onze kant en we hebben veel kansen gecreëerd. We hebben alles gegeven, maar Midtjylland zette goed druk en speelde ook goed. Nu hebben we nog een goed resultaat nodig in Amsterdam."

Het zware programma zorgt ervoor dat Atalanta de laatste weken onregelmatig presteert. Zo werd met 0-2 van Liverpool gewonnen, om drie dagen later in eigen huis met dezelfde cijfers van Hellas Verona te verliezen. Zondag wacht een uitduel met Udinese en volgende week woensdag de visite aan Nederland. Romero verzekert dat Atalanta niet een defensieve aanpak zal hanteren of alleen voor een punt zal gaan. “We moeten en zullen daar op onze manier spelen. Op een aanvallende manier. We gaan naar Amsterdam om van Ajax te winnen.”