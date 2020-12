Bekijk hier hoe aan de ongeëvenaarde CL-reeks van Ajax een einde kwam

Ajax moet volgende week winnen van Atalanta om te overwinteren in de Champions League. De Amsterdammers verloren dinsdagavond in de voorlaatste speelronde van de groepsfase onnodig met 1-0 op bezoek bij Liverpool, dat zich daardoor plaatste voor de knockout-fase. Ajax was voorafgaand aan het duel in Liverpool zeventien wedstrijden ongeslagen op vreemde bodem in de Champions League. FK Rostov, dat in augustus 2016 met 4-1 won, was tot dinsdag de laatste ploeg die Ajax in Champions League-verband met een nederlaag huiswaarts stuurde. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel op Anfield.

Bekijk de samenvatting van Liverpool - Ajax