Kenneth Perez: ‘Echt een goede speler, de volgende international van Oranje’

Kenneth Perez is lyrisch over de ontwikkeling van Cody Gakpo. De 21-jarige linksbuiten van PSV verlengde dinsdag zijn verbintenis tot medio 2025 en maakt volgens analist Kenneth Perez aanspraak op een plek in de EK-selectie van Oranje. "Dat is echt een goede speler. Dat wordt echt de volgende international", voorspelt Perez bij Voetbalpraat.

De international van Jong Oranje speelt voorlopig een ijzersterk seizoen bij PSV. In elf officiële wedstrijden verzorgde Gakpo voorlopig zeven doelpunten en twee assists, waarmee hij zijn definitieve doorbraak van vorig seizoen een passend gevolg geeft. Gakpo speelt sinds 2007 voor PSV en maakte in februari 2018 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. Voorlopig speelde de aanvaller reeds zeventig wedstrijden in het eerste elftal van de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor zeventien doelpunten en zeventien assists. Zijn nieuwe contract diende als beloning voor zijn sterke ontwikkeling.

Maandag pleitte Aad de Mos al voor een uitnodiging van bondscoach Frank de Boer voor Gakpo en daar kan Perez zich wel in vinden. "Ik vind dat hij in de pool hoort met spelers als Calvin Stengs, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Ryan Babel. Misschien heeft hij net te weinig tijd. In maart is de eerste bijeenkomst pas weer en dat is wel zo’n beetje het laatste moment om beslissingen te nemen richting het EK", stipt de analist aan. De laatste interlandperiode voorafgaand aan de EK-voorbereiding is inderdaad in maart, al heeft Oranje nog geen oefentegenstanders gestrikt.

Willem Vissers benadrukt echter dat Gakpo nog voldoende kansen krijgt om zich in competitieverband te laten zien aan De Boer. "In januari krijg je alle topduels in de Eredivisie. Als hij zich daar profileert...", denkt de journalist van De Volkskrant hardop. "Hij zal er misschien ook wel bij komen in maart, maar je moet ook wedstrijden spelen", countert Perez. "De spelers die er nu bij zijn, hebben wel een voorsprong op een nieuweling."