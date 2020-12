Erik ten Hag baalt op Anfield én looft Álvarez: ‘Hij doet het uitstekend’

Erik ten Hag baalde er dinsdagavond van dat Ajax zichzelf geen betere uitgangspositie voor de laatste speeldag van de groepsfase van de Champions League heeft weten te verschaffen. Op bezoek bij Liverpool verloren de Amsterdammers met 1-0 en dat was volgens de oefenmeester niet nodig geweest. “Uiteindelijk gaat het erom wat er op het scorebord staat. Daar staat een 1-0 nederlaag en dat is jammer. Ik vond hem onnodig.”

“Deze wedstrijd verdiende een gelijkspel, dat zou de verhoudingen beter weergeven”, vertelde Ten Hag na afloop aan Ajax TV en SBS6. “Twee ploegen hielden elkaar in balans en uiteindelijk heeft de gelukkigste gewonnen. Er stonden twee ploegen die goed georganiseerd waren, waardoor het moeilijk was om kansen te creëren. Dat zie je vaker op Champions League-niveau. De details beslissen. We hadden er minimaal een gelijkspel moeten uitslepen.”

Eén detail was de misser van André Onana, die een hoge voorzet liet lopen en daarbij de uiteindelijk scorende Curtis Jones over het hoofd zag. “Dat we verliezen door een fout van onze doelman, is bitter. Vanuit het positiespel hebben we niks toegelaten, dat is prima tegen een ploeg als Liverpool. Het enige gevaar is de omschakeling, daarin zijn ze levensgevaarlijk. Dat zagen we in het begin van de wedstrijd en na de 1-0. Dan moeten we en komen ze er één, twee keer gevaarlijk uit.”

Erik ten Hag sprak na afloop over de doorslaggevende fout van André Onana

“Met een gelijkspel hadden we een betere uitgangspositie gehad, maar we weten nu wat we volgende week moeten doen.” En dat is winnen van Atalanta, dat een punt meer heeft dan de Amsterdammers. “Dit zijn topduels die op details worden beslist”, herhaalde Ten Hag. “En vanavond hebben we weer gezien dat die details op orde moeten zijn, wil je resultaat halen. Deze wedstrijd moeten we nu achter ons laten, we gaan nu richting de volgende wedstrijd in de competitie. Daarna weten we wat we moeten doen, winnen is het enige dat telt”, toonde de trainer van Ajax zich strijdvaardig.

Ten Hag verraste met zijn opstelling door Edson Álvarez te laten starten. “Zoals bijna altijd als we hem nodig hebben, doet hij het uitstekend. Vandaag heeft hij ook weer solide gespeeld in een rol waarin hij goed kan spelen. In de balans. Hij moest de ruimtes verdedigen bij de uitzakkende spits, dat was nu Diogo Jota. Dat heeft hij goed gedaan, zodat wij druk konden zetten over de zijkanten.”