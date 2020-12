‘Het kost voor Ajax een vermogen om iemand die vergelijkbaar is te vinden’

Een fout van André Onana besliste dinsdagavond het Champions League-duel tussen Liverpool en Ajax (1-0). De doelman van de Amsterdammers verkeek zich op een voorzet van Neco Williams, waardoor Curtis Jones bij de tweede paal de bal in een leeg doel kon tikken. Johan Derksen denkt dat de transfersom van Onana door deze fout ‘iets gedaald is’, zo vertelt hij na afloop in de studio van SBS6.

“Het is tragisch dat doorgaans de uitblinker een beslissende fout maakt. Vervelend voor Ajax én voor hem, want ik denk dat zijn transferbedrag iets gedaald is. Dit was een simpele, domme fout. Hij liet de bal lopen”, geeft Derksen te kennen. Mede-analist Wim Kieft stelt dat Onana dacht dat de bal achter zou gaan en het leer daarom liet lopen. “Aan de andere kant: als je zag hoe blij die spelers van Liverpool waren dat die keeper (Caoimhín Kelleher, red.) het redelijk had gedaan... Kan je nagaan wat voor vertrouwen ze in hem hebben.”

André Onana praat over zijn doorslaggevende fout tijdens Liverpool - Ajax

“Ik denk dat hij de bal laat lopen, hij maakt nooit een fout en is heel stabiel. Daarna was hij even van slag, hij speelde Blind een keer raar aan. Liverpool speelde weer veel dreiging, net als in de heenwedstrijd. Maar voetballend houdt het op het middenveld niet over”, gaat Kieft verder. “Dit is een fout op een lullig moment. Je ziet hem nooit fouten maken, hij straalt de rust uit en is goed in hoge ballen. Hij kan goed voetballen, dat hebben ze graag bij Ajax.”

“Als hij weggaat, hebben ze bij Ajax een serieus probleem. Het kost voor Ajax een vermogen om een vergelijkbare keeper te vinden. Als die er al is”, geeft Derksen te kennen. Onana heeft bij Ajax voorlopig nog een contract tot medio 2022 en gaf afgelopen zomer al aan dat hij graag een transfer wilde maken. Van een vertrek in Amsterdam kwam het uiteindelijk niet.

Voor de camera van SBS6 is Onana na afloop schuldbewust. “Ik weet niet wat er precies misging, maar ik maakte een fout. Zo simpel is het. Veel meer kan ik er niet over zeggen. Het is mijn fout en dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik neem de schuld op me”, zegt Onana. Ploeggenoot Perr Schuurs nam het in gesprek met dezelfde zender op voor de doelman. “Dat kan iedereen overkomen, ook onze fantastische keeper. Het gebeurt zelden en het is zonde dat het hem vandaag overkomt.”