Ajacied imponeert: ‘Hij gaat straks voor vijftig of zestig miljoen weg’

Rafael van der Vaart, Johan Derksen en Wim Kieft zijn diep onder de indruk van Ryan Gravenberch. De achttienjarige middenvelder heeft dit seizoen een vaste basisplaats bij Ajax en maakte dinsdagavond de negentig minuten vol op Anfield tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League. Van der Vaart verwacht dat Gravenberch over een paar jaar voor ‘vijftig of zestig miljoen euro’ zal worden verkocht.

Van der Vaart vindt dat Gravenberch een goede eerste helft speelde in het met 1-0 verloren duel met Liverpool. “Hij had heel veel goede momenten. De tweede helft was het een beetje moeizaam”, aldus Van der Vaart in gesprek met presentator Jack van Gelder bij Ziggo Sport. “Maar deze jongen ontwikkelt zich waanzinning. Volgens mij zei jij het net ook tussendoor: deze jongen gaat straks ook voor vijftig of zestig miljoen euro weg. Hij is zó groot en sterk. Hij speelt ook wat directer en zet op de juiste momenten zijn dribbels in. Dat is echt geweldig om te zien. Als je zo jong bent en al zoveel kracht hebt, dat zegt wel wat.”

Van Gelder merkte op dat Gravenberch bij de grootste clubs op het wensenlijstje staat. De presentator noemde onder meer Juventus als geïnteresseerde club. “Maar ik kan me voorstellen dat als Jürgen Klopp vandaag zit te kijken dat hij denkt: dat is er eentje voor ons”, aldus Van Gelder. “Zijn zaakwaarnemer is Mino Raiola”, haakte Van der Vaart in. “Ik ken Mino een beetje en dan gaat hij vaak naar een Italiaanse ploeg. Dat zou ik zo zonde vinden.” De oud-international denkt dat Gravenberch ook in het Nederlands elftal belangrijk kan worden. “Daar kunnen we veel plezier aan beleven.”

De lovende woorden van Wim Kieft over Ryan Gravenberch na Liverpool - Ajax

Ook Johan Derksen raakte onder de indruk van de talentvolle Ajacied, die tegen Liverpool een passnauwkeurigheid van 91 procent noteerde. “Ik geniet met volle teugen van Gravenberch, alles wat die jongen doet is werkelijk goed. Klaassen realiseert zich niet dat voor een plek in Oranje misschien Gravenberch zijn grootste concurrent is. Hij is in alle facetten beter dan hij”, zei Derksen bij SBS6.

“Die jongen kwam er vorig jaar een beetje bij, maar hij had moeite in de kleine ruimtes of zijn handelingssnelheid was te laag”, vulde Wim Kieft aan. “Je ziet dat je het heel snel oppakt door te spelen als je heel goed bent. Ik vind hem veel beter dan Klaassen of De Roon. Hij beheerst alles: technisch goed, fysiek kan hij het aan, vertrouwen aan de bal en in zijn eigen kwaliteiten. Dat wordt een echte topspeler.” Derksen: “Je zag onlangs dat Klaassen er finaal uitgelopen werd in het Nederlands elftal. Dat overkomt hem niet. Hij is een échte Ajax-speler."

De man van de wedstrijd van Ajax was niet Perr Schuurs of Ryan Gravenberch

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Ajax. Lees artikel

Ook bij Voetbalpraat op FOX Sports wordt het optreden van Gravenberch uitgelicht. Arno Vermeulen noemt de rust die Gravenberch op zijn leeftijd uitstraalt ‘bizar’, terwijl journalist Willem Vissers hem bestempelt als ‘wereldtalent’. “Dat kun je wel zien. Hij speelde vandaag zó goed, zeker in de eerste helft.” Ook Kenneth Perez geniet van de middenvelder, die hij over een paar jaar ‘voor heel veel geld’ ziet transfereren. “Het is zo’n mooie speler. Je wordt wel een beetje in de maling genomen, want in de tweede helft was hij helemaal niet goed.”