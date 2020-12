Groep B met Borussia, Shakhtar, Inter en Real kan nog alle kanten op

Internazionale heeft dinsdagavond in de Champions League de laatste strohalm op overwintering in Europa gegrepen. Het team van trainer Antonio Conte boekte een verrassende overwinning op Borussia Mönchengladbach, dat nog wel koploper van Groep B blijft: 2-3. Door het resultaat op Duitse bodem zijn de onderlinge verschillen nog kleiner geworden en wordt op de laatste speeldag beslist wie in de Champions League overwintert, wie doorgaat naar het toernooi om de Europa League en wie met lege handen achterblijft.

Het team van Marco Rose had in de openingsfase van de eerste helft weliswaar veel balbezit, maar tegelijkertijd ook veel problemen met de counters van Inter. Na zeventien minuten spelen nam het team van Conte de leiding. Roberto Gagliardini gaf de bal aan de rechterkant aan de geheel vrijgelaten Matteo Darmian, die het strafschopgebied binnendrong en de bal vervolgens hard en laag door de benen van Yann Sommer schoot: 0-1.

Na de tegentreffer had Borussia echter meer de controle over de wedstrijd. De thuisploeg werd ook daadkrachtiger in aanvallend opzicht en op slag van rust viel de verdiende gelijkmaker van die Fohlen. Na een fraaie voorzet van Valentino Lazaro vanaf de rechterkant verloren Stefan de Vrij en consorten zomaar Alessane Pléa uit het oog en hij kopte de bal via de grond in de linkerbovenhoek achter Samir Handanovic.

Borussia en Inter hielden elkaar in het eerste kwartier na rust in evenwicht, maar daarna lieten de Italianen van zich horen. Lautaro Martinez ontving de bal van Lukaku en alleen de paal naast Sommer kon de 1-2 van de Argentijn voorkomen. Het bleek uiteindelijk de voorbode van de voorsprong van i Nerazzurri te zijn. Eén minuut later pakte Marcelo Brozovic de bal af van Marcus Thuram en gaf hij het leer mee aan Lukaku. De aanvaller was niet af te stoppen door Denis Zakaria en schoot de bal hard en diagonaal in de linkerhoek.

De tweede treffer van Lukaku volgde een kleine tien minuten later. Achraf Hakimi zette goed door aan de rechterkant en bediende Lukaku, die iedereen te snel af was geweest en in het midden van het strafschopgebied in zijn eentje de bal achter Sommer schoot. Luttele minuten later zat Borussia toch weer in de wedstrijd. Alexis Sánchez verloor de bal aan Thuram, die op zijn beurt Pléa bediende. De aanvaller schoot de bal diagonaal in de linkerhoek. Het duel kon daarna nog alle kanten op: de onbegrijpelijke misser van Ashley Young van dichtbij ging viraal en de VAR keurde een derde goal van Pléa af wegens buitenspel van Breel Embolo.