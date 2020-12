Atlético stopt reeks van Bayern na 623 dagen, maar moet nog aan de bak

Voor het eerst in 623 dagen heeft Bayern München weer eens een Champions League-wedstrijd niet weten te winnen. Der Rekordmeister speelde op bezoek bij Atlético Madird zonder een behoorlijk deel van zijn sterspelers in de basiself met 1-1 gelijk, na een doelpunt van João Félix in de eerste helft en een rake strafschop van invaller Thomas Müller in de slotfase. Door de remise is Atlético nog niet zeker van de tweede plaats in Groep A van de Champions League: de voorsprong op Red Bull Salzburg bedraagt twee punten en volgende week woensdag wacht een direct duel met de Oostenrijkers om een ticket in de knock-outfase.

Bayern wist zich voorafgaand aan het bezoek aan het Wanda Metropolitano reeds verzekerd van de eerste plaats in Groep A van de Champions League. Der Rekordmeister reisde daarom zonder Manuel Neuer, Robert Lewandowski en Leon Goretzka af naar Madrid, waar Atlético zich kon verzekeren van een plek in de knock-outfase van de Champions League door het resultaat van het duel tussen Lokomotiv Moskou en Red Bull Salzburg (1-3) eerder op de avond. Dan moest de koploper van LaLiga echter wel winnen van de houder van de Champions League, die de laatste vijftien wedstrijden in het miljardenbal op rij had gewonnen en voor het laatst onderuit ging op 13 maart 2019 (1-3 tegen Liverpool in de return van de achtste finale).

De zeventienjarige Bright Arrey-Mbi stond aan de aftrap en loste Jamal Musiala daarmee af als de jongste Champions League-basisdebutant in de clubhistorie van Bayern. Verder verschenen ook onder meer Alexander Nübel, Bouna Sarr, Musiala en Eric Maxim Choupo-Moting aan de aftrap in het gemankeerde elftal van trainer Hansi Flick, dat het tegen een bijna op volle oorlogsterkte (Luis Suárez ontbrak nog altijd na een positieve coronatest) Atlético lastig had in de eerste helft. De eerste mogelijkheden waren voor Ángel Correa, José María Giménez en Yannick Carrasco, alvorens na 26 minuten de score geopend werd.

Marcos Llorente verscheen aan de rechterkant van het strafschopgebied en stoomde door richting de achterlijn, van waar hij de bal in de doelmond bracht. João Félix kroop voor zijn directe tegenstander Niklas Süle en schoot overtuigend de openingstreffer achter Nübel. Voor rust liet Llorente nog na om de marge voor Atlético te vergroten. Na rust waren de kansen aanmerkelijk schaarser. Toch viel vier minuten voor tijd nog de gelijkmaker. De ingevallen Felipe vloerde de eveneens als wisselspeler binnen de lijnen gekomen Müller, die de door scheidsrechter Clément Turpin gegeven strafschop zelf benutte en de eindstand daarmee op 1-1 bepaalde.