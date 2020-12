Ajax gaat kopje onder op Anfield na zeldzame blunder André Onana

Ajax moet volgende week winnen van Atalanta om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. Dinsdagavond ging de ploeg van trainer Erik ten Hag met 1-0 ten onder op Anfield door een doelpunt van Curtis Jones. De middenvelder van the Reds profiteerde optimaal van een blunder van André Onana in de 58ste minuut. Ajax kwam de achterstand niet te boven en blijft door de nederlaag steken op zeven punten, waarmee het de derde plaats in de poule bezet. Liverpool heeft zich door de overwinning als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde.

Ten Hag koos er op Anfield voor om het middenveld in verdedigend opzicht te versterken met Edson Álvarez. Dusan Tadic begon in de punt van de aanval, met op de flanken de Brazilianen Antony en David Neres. Klopp moest het op zijn beurt doen met een waslijst aan afwezigen. Tot overmaat van ramp kreeg de manager vlak voor de aftrap nog een domper te verwerken: eerste keeper Alisson Becker kampt met een hamstringblessure. Klopp koos niet voor Ádrian als vervanger van de Braziliaanse sluitpost maar voor derde doelman en tevens Champions League-debutant Caoimhín Kelleher. De 22-jarige Ierse doelman werd in de eerste helft slechts een paar keer getest door de aanvallers van Ajax. Het eerste bedrijf ontwikkelde zich tot een open wedstrijd. Het spel golfde op en neer, maar Liverpool was de gevaarlijkste ploeg.

De openingstreffer van Curtis Jones bij Liverpool - Ajax

Curtis Jones kreeg in de openingsfase twee goede kansen om Liverpool op voorsprong te schieten. In de zesde minuut leed Davy Klaassen slordig balverlies op het middenveld, waarna de bal terechtkwam in de voeten van Mohamed Salah. De Egyptenaar bewaarde het overzicht en legde af op Jones, die met een bekeken inzet op de paal schoot. Onana stond aan de grond genageld en haalde opgelucht adem toen hij zag dat de bal uiteindelijk werd weggewerkt door zijn verdedigers. Ajax liet voetballend leuke dingen zien en deelde zo nu en dan wat speldenprikjes uit, maar niet meer dan dat. Noussair Mazraoui probeerde het met een hard afstandschot. Kelleher stond echter goed opgesteld en maakte de inzet onschadelijk. Liverpool was vooral dreigend vanuit de omschakeling. De thuisploeg wachtte op de foute pass van Ajax en probeerde daaruit gevaarlijk te worden.

Na rust begon Ajax sterk en was het tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer. Klaassen kreeg een goede kopkans en even later raakte Neres vanuit een moeilijke hoek de paal. Waar Ajax de kansen liet liggen, profiteerde Liverpool van een grote blunder van André Onana. De keeper schatte een hoge vorozet vanaf de linkerflank van Neco Williams volledig verkeerd in. Onana wilde de bal over de achterlijn laten lopen, maar hij had niet door dat Jones in een gevaarlijke positie stond. De middenvelder dook vlak voor de achterlijn op en kon de bal in een leeg doel schuiven. Ajax was het even helemaal kwijt na de fout van Onana. Met een voorsprong op zak kreeg Liverpool steeds meer controle over de wedstrijd en hing de 2-0 eerder in de lucht dan de 1-1.

Met nog twintig minuten op de klok greep Ten Hag in. De trainer haalde Álvarez naar de kant ten faveure van Zakaria Labyad, waardoor de Amsterdammers in aanvallend opzicht een vuist hoopten te maken. Dat lukte maar moeizaam, daar Neres en Antony veel moeite hadden met hun directe tegenstanders en Tadic kort op de huid werd gezeten door Fabinho. Tien minuten voor tijd ging Neres geblesseerd van het veld toen hij ongelukkig neerkwam na een duel. De Braziliaan werd vervangen door Lassina Traoré, die in de punt van de aanval ging spelen. Vlak na de wissel kreeg invaller Roberto Firmino dé kans om de voorsprong te verdubbelen. Een fantastische redding van Onana voorkwam de definitieve nekslag voor Ajax.

Ajax speelde weinig meer klaar; Liverpool bleef aandringen en kreeg de beste kansen. Daley Blind kon de ruimtes niet meer dichtlopen en werd in de slotfase vervangen door Lisandro Martínez. Ook Klaas-Jan Huntelaar kwam nog binnen de lijnen, maar ondanks het inbrengen van verse krachten wist Ajax de gelijkmaker niet te forceren. Huntelaar kreeg in de absolute slotfase nog wel een grote kans. De spits kopte hard op doel, maar Kelleher had een knappe reflex in huis. Doordat Atalanta op eigen veld met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Midtjylland zakt Ajax naar de derde plaats op de ranglijst en moet er volgende week gewonnen worden van de Italianen om een plek in de achtste finales af te dwingen. Wint Ajax niet, dan komt het na de winterstop uit in de Europa League.