Kieft en Derksen noemen opvallende opvolgers voor Advocaat bij Feyenoord

Feyenoord maakte dinsdagavond wereldkundig dat Dick Advocaat aan het einde van het seizoen gaat vertrekken. De 73-jarige oefenmeester staat sinds oktober 2019 aan het roer bij de Rotterdammers, maar liet weten dat hij nu echt bezig is aan zijn laatste maanden als clubtrainer. Johan Derksen en Wim Kieft noemen bij SBS6 de namen van Henk Fraser (Sparta Rotterdam), Thomas Letsch (Vitesse) en Mark van Bommel (clubloos) als eventuele opvolgers voor Advocaat.

“Ik denk dat Dick de situatie goed bestudeerd heeft en tot de conclusie is gekomen dat er ook volgend jaar geen geld is om het elftal echt te versterken. Dan blijft het vechten tegen de bierkaai, want op het einde van het seizoen wil je wel successen. Dick levert nu met middelmatig materiaal een topprestatie, maar dat is niet vol te houden”, zo begint Derksen als Advocaat ter sprake komt. “Het plezier overheerst bij Dick, daar gaat het op die leeftijd om”, voegt Kieft toe. “Hij liet open dat hij misschien ergens bondscoach wilde worden, er zit kort een WK (in 2022, red.) op.”

“Het is een hele klus om een opvolger te gaan vinden dan. Dan kom je bij de bekende namen. Henk Fraser. Misschien die Duitser van Vitesse, die doet het hartstikke goed”, gaat Kieft verder, terwijl hij wijst op Letsch. De 52-jarige Duitser staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij Vitesse, dat momenteel de tweede plaats bezet in de Eredivisie, en heeft nog een contract tot medio 2022 in Arnhem.

“Ik zou Mark van Bommel een goede keuze voor Feyenoord vinden”, stelt Derksen. Presentator Wilfred Genee haalt aan dat ook Willem van Hanegem Van Bommel recent in zijn column in het Algemeen Dagblad noemde als toekomstig hoofdtrainer voor Feyenoord. “Dat is een goede jongen voor Feyenoord”, benadrukt Derksen. “Fraser is ook uitermate geschikt. De naam van Dirk Kuyt hoor je gelukkig niet meer zo vaak vallen, want het zou heel naïef zijn om iemand zonder ervaring daar neer te zetten.”

Kuyt heeft wel de belofte gekregen dat hij ooit hoofdtrainer wordt bij Feyenoord en schuift momenteel volgens Voetbal International al aan bij de scoutingsvergaderingen. Verder vielen recent ook de namen van Jon Dahl Tomasson (Malmö FF) en Wim Jonk (FC Volendam). “Het zou ook leuk zijn als het een keertje wat anders is”, geeft Kieft aan. "Jaap Stam heeft dat geprobeerd, hè? Die wilde op een andere manier voetballen. Maar je hoeft niet altijd te denken dat daar een karakter bij moet. Hard werken, bijvoorbeeld.”

“Ik heb er graag iemand bij die weet van de hoed en de rand in de voetbalwereld. Ik ben een liefhebber van Van Bommel, want ik vind nog steeds dat hij volledig onterecht is ontslagen bij PSV. Hij moest met een hele onevenwichtige selectie werken, die door John de Jong (technisch manager, red.) was samengesteld. Nu komt die Duitser (Roger Schmidt, red.) en die mag alles meenemen wat hij wil”, besluit Derksen. Van Bommel zit sinds zijn ontslag bij PSV in december 2019 zonder club en wordt de laatste tijd ook geregeld genoemd als de mogelijke nieuwe trainer van FC Utrecht.