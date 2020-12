Eliminatie in Champions League dreigt voor Real Madrid na verlies

Real Madrid dreigt in de groepsfase van de Champions League te stranden. Het team van Zinédine Zidane verloor dinsdagavond met 2-0 van Shakhtar Donetsk en zakt daardoor naar de derde plaats in Groep B, met evenveel punten: zeven. Real Madrid verloor ook het eerste duel van Shakhtar, waardoor het onderlinge resultaat in het voordeel van de Oekraïeners is. De Spanjaarden moeten dus op de laatste speeldag tegen Borussia Mönchengladbach een beter resultaat boeken dan Shakhtar tegen Internazionale, maar ook hopen dat de Duitsers vanavond niet winnen van Inter.

Real Madrid domineerde in de eerste helft, had het meeste balbezit, maar was onnauwkeurig in de laatste meters. De grootste kans voor het team van Zidane vond na vier minuten plaats: na een goede aanval via Karim Benzema en Marco Asensio schoot laatstgenoemde het leer bij de eerste paal op het aluminium. De Fransman, die zijn rentree maakte na blessureleed, was bij veel aanvallen van Real Madrid betrokken, maar hij slaagde er niet in om doelman Anatoliy Trubin in de eerste 45 minuten in moeilijkheden te brengen.

Zeg het maar! ?? Komt Raphaël Varane hier goed weg met een gele kaart? ?? Einde wedstrijd voor Júnior Moraes ??#ZiggoSport #UCL #SHKRMA pic.twitter.com/8mtF4wd3U8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 1, 2020

Thibaut Courtois had in de eerste helft weinig te doen. Shakhtar was aanvallend onmachtig en kwam amper in de buurt van het doelgebied van de Belg. Zidane mocht zich gelukkig prijzen dat Real Madrid de eerste helft met tien man afmaakte. Raphaël Varane kreeg geel voor een nare overtreding op Júnior Moraes, die van een slechte bal van Nacho Fernández wilde profiteren. De Braziliaan moest zich uiteindelijk tien minuten met klachten laten vervangen door Dentinho, die enkele minuten voor rust óók het slachtoffer werd van een charge van Varane. De overtreding op de enkel bleef echter onbestraft.

Shakhtar kwam met een andere instelling uit de kleedkamers, was veel bedrijviger en na nog geen uur spelen nam de thuisploeg zelfs de leiding. Na een corner van Real Madrid counterde het team van Luis Castro erop los, maar het was de defensie van de Spanjaarden zelf die de 1-0 inleidde. Ferland Mendy onderschepte een pass van Viktor Kovalenko, maar de bal viel precies in de rug van Varane. De Fransman reageerde niet goed en Dentinho was er snel bij om de bal achter Courtois te schieten: 1-0.

Real Madrid in de problemen ?? De Koninklijke komt op achterstand in Oekraïne door een doelpunt van Dentinho en hebben nog een half uur om dat om te buigen...#ZiggoSport #UCL #SHKRMA pic.twitter.com/iU7TzPaj3D — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 1, 2020

Real Madrid was duidelijk van slag na de tegentreffer en had moeite om voor gevaar te zorgen. Alleen een kopbal van Varane uit een vrije trap van Toni Kroos was gevaarlijk, maa belandde recht in de handen van Trubin. Met de entree van Mariano Diaz, Vinicius en Isco probeerde Zidane in het laatste kwartier nog iets te bewerkstelligen, maar zonder resultaat. Acht minuten voor tijd counterde Shakhtar erop los en was het Manor Solomon die de bal precies achter Courtois schoot: 2-0.