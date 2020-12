Feyenoord zwaait ook vaste rechterhand van Dick Advocaat uit

In het kielzog van Dick Advocaat vertrekt ook assistent-trainer Cor Pot bij Feyenoord. Advocaat nam Pot in oktober 2019 mee naar De Kuip en aan het einde van dit seizoen gaan ze allebei weg. "Als Dick gaat, dan ga ik ook. We zijn één met elkaar", legt Pot uit in gesprek met RTV Rijnmond.

Advocaat maakte dinsdagavond bekend bezig te zijn aan zijn laatste seizoen bij Feyenoord én als clubtrainer. Pot werkte gedurende zijn carrière geregeld samen met Advocaat. Tussen 2006 en 2009 was Pot bij Zenit Sint-Petersburg de rechterhand van Advocaat; later was hij dat ook bij Fenerbahçe, Sparta Rotterdam en Feyenoord.

Het is nog de vraag wat er gaat gebeuren met de twee andere assistent-trainers van Feyenoord: Zeljko Petrovic en John de Wolf. Petrovic werd in juli aangesteld als vervanger voor de naar FC Cincinnati vertrokken Said Bakkati; De Wolf kwam gelijktijdig met Pot mee naar Feyenoord en verlengde in maart nog zijn contract tot medio 2022.

Advocaat gaf aan te stoppen als clubtrainer, een uitspraak die hij in het verleden vaker deed. "Maar deze keer mogen jullie me er aan houden: de komende maanden zijn echt mijn laatste als clubtrainer", aldus de 73-jarige oefenmeester. Een vervolg als bondscoach valt dus niet uit te sluiten voor de voormalig keuzeheer van Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.