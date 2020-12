Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer van Feyenoord

Dick Advocaat heeft de clubleiding van Feyenoord laten weten aan het einde van het jaar definitief te stoppen als trainer, zo bevestigt de club dinsdagavond via de officiële kanalen. De oefenmeester heeft zijn besluit nu al kenbaar gemaakt, om de club de tijd te geven in alle rust te zoeken naar een opvolger en om een einde te maken aan speculaties over zijn toekomst.

Advocaat gaf vorige week aan dat Feyenoord zijn laatste club zal zijn. Dat zou betekenen dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen als clubtrainer, al is hij in het verleden vaker teruggekomen op dergelijke uitspraken. De 73-jarige trainer, wiens contract bij Feyenoord aan het einde van het seizoen afloopt, werd in oktober 2019 aangesteld als opvolger van Jaap Stam. Hij is na 24 competitiewedstrijden nog altijd ongeslagen als trainer van Feyenoord en staat momenteel op de vierde plaats met de club.

"Zeker als een aantal geblesseerden terugkeert, kunnen we er nog een heel goed seizoen van maken. Daar zal ik alles aan doen, maar daarna is het mooi geweest", geeft Advocaat aan. "Ik weet dat ik dat eerder heb gezegd, maar deze keer mogen jullie me er aan houden: de komende maanden zijn echt mijn laatste als clubtrainer. Na een lange en prachtige loopbaan is Feyenoord een schitterende club om straks bij af te sluiten. Hopelijk - en ik geloof daar in - kunnen we voor het zo ver is nog mooie dingen laten zien."

Technisch directeur Frank Arnesen heeft 'niets dan lof' voor de ervaren trainer. "Dick is echt een geweldige persoonlijkheid en een zeer bevlogen trainer, die met zijn aanpak eigenlijk altijd het maximale uit een ploeg weet te halen. Feyenoord mag blij en trots zijn dat hij er voor heeft gekozen zijn lange en schitterende carrière als clubcoach bij ons af te willen sluiten."

Het vertrek van Advocaat komt niet uit de lucht vallen. Dinsdag meldde Voetbal International al dat Arnesen uitging van het vertrek van Advocaat; hij betrok de trainer niet bij de plannen voor komend seizoen. Dirk Kuyt maakt een goede kans om de opvolger te worden van Advocaat, zo schreef het weekblad. Kuyt, de trainer van het Onder-19-elftal, schuift wél aan bij de scoutingsvergaderingen en heeft van de club de belofte gekregen dat hij ooit hoofdtrainer wordt in De Kuip.