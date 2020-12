Christian Eriksen aangeboden aan concurrent

Atlético Madrid mengt zich in de strijd om Eduardo Camavinga. Het supertalent van Stade Rennes kan ook rekenen op op belangstelling van Juventus, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Manchester United. (Diverse Franse media)

De aanvallende middenvelder werd in januari verkocht aan Internazionale, waar de Deen alweer mag vertrekken.

Ook Juventus heeft geen belangstelling om Eriksen in te lijven. Internazionale bood de aanvallende middenvelder aan in ruil voor Paulo Dybala, maar kreeg nul op het rekest van zijn Italiaanse concurrent. (Diverse Italiaanse media)