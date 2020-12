AZ moet belangrijke schakel langdurig missen door beenblessure

AZ moet het de komende weken stellen zonder Jonas Svensson. De rechtervleugelverdediger moest afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2 winst) na een uur spelen geblesseerd naar de kant. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Noor voor langere tijd aan de kant staat met een beenblessure, zo maakt AZ dinsdag bekend.

Tegen Heracles raakte Svensson in de 64ste minuut geblesseerd na een uiterste krachtinspanning een schot van Delano Burgzorg probeerde te voorkomen. De 27-jarige verdediger zette zijn been tussen de bal en het been van Burgzorg en werd hard geraakt toen de aanvaller van Heracles uithaalde voor een schot.

Svensson moest het treffen vroegtijdig staken en werd direct vervangen door Yukinari Sugawara. De Japanner is zeer waarschijnlijk ook de vervanger als AZ het aanstaande donderdag in de Europa League opneemt tegen Napoli. Hoe lang Svensson exact uit de roulatie is maakt AZ niet bekend, maar dat het enkele weken gaat duren staat vast.

Het wegvallen van Svensson betekent een flinke aderlating voor trainer Arne Slot, die dit seizoen alleen in de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag geen beroep kon doen op de Noors international vanwege een schorsing. Voor Sugawara betekende het duel met ADO juist zijn enige basisplek tot nu toe dit seizoen.