Klopp kiest voor CL-debutant als vervanger voor Alisson tegen Ajax

Jürgen Klopp heeft de basiself van Liverpool bekendgemaakt voor het Champions League-duel met Ajax. Grote afwezige in de basisopstelling is Alisson Becker. De Braziliaanse keeper is niet fit en wordt vervangen door de 22-jarige doelman Caoimhín Kelleher. De sluitpost krijgt de voorkeur boven Adrián en maakt zijn debuut in de Champions League. De aftrap is om 21.00 uur op Anfield. Liverpool heeft aan een overwinning genoeg om te overwinteren in het miljardenbal.

Het was de afgelopen dagen flink puzzelen voor Klopp, die om verschillende redenen geen beroep kan doen op een aantal basisspelers. Onder anderen Virgil van Dijk, James Milner, Thiago Alcántara, Naby Keïta en Alex Oxlade-Chamberlain zijn er niet bij. Liverpool meldt dat er geen risico wordt genomen met Alisson. Hij wordt dus vervangen door Kelleher, een Ierse doelman die sinds 2015 bij Liverpool speelt. Hij heeft zijn officiële debuut vorig seizoen al gemaakt in de FA Cup. Deze jaargang kwam hij nog niet in actie voor het eerste elftal. Door de afwezigheid van Trent Alexander-Arnold heeft Klopp rechts in de verdediging een plaatsje ingeruimd voor Neco Williams. Williams kon ook tegen Atalanta (0-2 verlies) en Brighton & Hove Albion (1-1) rekenen op een basisplaats na het uitvallen van Alexander-Arnold tegen Manchester City (1-1).

In het hart van de verdediging één wijziging ten opzichte van de wedstrijd tegen Brighton. Nathaniel Phillips maakt plaats voor Joël Matip, die afgelopen weekend door Klopp aan de kant werd gehouden vanwege het drukke schema. In de voorhoede maakt Takumi Minamino plaats voor Sadio Mané. De Senegalees kreeg tegen Brighton rust en is volgens Klopp voldoende uitgerust voor het belangrijke treffen met Ajax. Ook Diogo Jota staat aan de aftrap. De Portugees is op dreef en heeft het vertrouwen gewonnen van Klopp. Jota was afgelopen weekeinde andermaal trefzeker en maakte zijn negende treffer in de laatste negen duels voor Liverpool. De voorhoede wordt gecompleteerd door Mohamed Salah, terwijl Roberto Firmino op de bank zit.

Opstelling Liverpool: Kelleher; N. Williams, Matip, Fabinho, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Mané, Salah, Jota.

Wissels: Adrián, Jaros, Firmino, Minamino, Tsimikas, Origi, R. Williams, Cain, Clarkson