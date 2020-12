‘Dat maakt Ajax voor mij een outsider voor het winnen van een Europese prijs’

Pepijn Lijnders is zeer onder de indruk van de filosofie en manier van werken van Ajax. De assistent-manager van Liverpool, dinsdagavond de opponent in de groepsfase van de Champions League, is met name te spreken over trainer Erik ten Hag. Volgens Lijnders verdient de coach van Ajax veel meer waardering voor zijn moedige aanpak in de Johan Cruijff ArenA.

"Hij is hét voorbeeld van waar inzet en moed je kunnen brengen", steekt Lijnders de loftrompet over Ten Hag in een uitgebreid interview met Het Parool. "Mijn respect kan niet groter zijn voor zijn doorzettingsvermogen en prestaties." De rechterhand van Jürgen Klopp vindt het ook te prijzen dat er bij Ajax altijd oog is voor de doorstroming van talentvolle spelers. "Een sterk collectief idee helpt enorm in het ontwikkelen van nieuwe spelers. Dat is een groot compliment aan de structuur van de club en aan de opleiding."

Volgens Lijnders zorgt de werkwijze van Ajax ervoor dat het vertrek van topspelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Donny van de Beek geen verstrekkende gevolgen hoeft te hebben. "Elke ploeg in Europa zou deze spelers missen, dus ook Ajax, maar het blijkt dat hun stijl de ontwikkeling van spelers forceert, want er staan weer een aantal nieuwe, goede jongens op het veld. Dit in combinatie met het behouden van een vaste groep volwassen Ajax-spelers, maakt dit team voor mij een outsider voor het winnen van een Europese hoofdprijs."

Ajax doet nooit concessies aan de manier van spelen, zo oordeelt Lijnders. "Ze zullen hoog en agressief druk zetten en zullen proberen keer op keer aan te vallen. Onze stijl is ook om aan te vallen, met en zonder de bal. Het is dezelfde aanpak als Ajax, daarom wordt het vanavond (dinsdagavond, red.) opnieuw zeer interessant", aldus de Liverpool-coach, die in 2019 al een grondige analyse maakte van Ajax. De finale in de Champions League werd echter tegen Tottenham Hotspur afgewerkt. "Ook ik was compleet verrast door die treffer van Lucas Moura (de 2-3 in de halve finale, red.). Mijn uitgewerkte papieren analyses konden letterlijk de prullenbak in. Zo zie je dat vijf hectische seconden in de voetbalwereld veel kunnen veranderen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen."