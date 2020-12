‘Koeman denkt ook aan ervaren centrumverdediger uit Premier League’

Barcelona staat in de winterse transferperiode voor een lastig parket: de club kampt met grote financiële problemen, maar heeft sterk behoefte aan met name verdedigende versterkingen. Trainer Ronald Koeman ziet het liefst Eric García overkomen van Manchester City, maar diens komst lijkt opnieuw niet financieel haalbaar. Antonio Rüdiger van Chelsea is in beeld als alternatief, zo meldt Mundo Deportivo.

Vorige week werd bekend dat Barcelona een akkoord met de spelers en staf heeft bereikt over salarisvermindering. In totaal wordt daarmee 120 miljoen euro bespaard, waarmee de ergste financiële malaise voorbij is. Toch is er weinig geld beschikbaar voor aankopen, die Koeman zo hard nodig heeft. Al in oktober zette Barça alles op alles om García in te lijven, maar slaagde daar door de hoge vraagprijs van City niet in. De negentienjarige Catalaan beschikt wel over een aflopend contract en kan dus transfervrij ingelijfd gaan worden.

García zal dan pas volgend seizoen aansluiten bij Barcelona, terwijl Koeman juist zoekt naar een oplossing op korte termijn. Rüdiger is een van de belangrijkste kandidaten daarvoor. De 27-jarige centrumverdediger, die nog anderhalf jaar vastligt, speelde dit seizoen pas één competitieduel voor Chelsea. Ook Shkodran Mustafi van Arsenal is in beeld. De 28-jarige mandekker komt in Londen al tijden nauwelijks aan spelen toe en beschikt bovendien over een aflopend contract.

Ook voorin heeft Koeman personele problemen. Ansu Fati wordt pas half maart terugverwacht, waardoor de eerder afgeschreven Martin Braithwaite weer regelmatig speelminuten maakt. Memphis Depay geldt volgens Mundo Deportivo nog altijd als topdoelwit voor Koeman. De aanvaller van Olympique Lyon is echter niet te koop in de winter en kan pas aan het einde van het seizoen transfervrij worden opgehaald. Koeman liet dinsdag op de persconferentie niets los over de mogelijke komst van Depay. "Dat is niet eerlijk en respectloos tegenover de spelers die proberen er het maximale uit te halen", aldus de coach. "We beslissen dat in januari."

Koeman wilde sowieso niet ingaan op aankopen. "Dit is niet het moment om over transfers te praten", zei de oefenmeester. "Je moet eerst weten wie de president wordt en ik hou er niet van om te praten over posities of namen." Op 24 januari wordt de nieuwe voorzitter van Barcelona gekozen. De club heeft daarna tot 1 februari om eventuele transfers te doen en zal daarbij al rekening houden met de wensen van de nieuw gekozen preses, die officieel pas in de zomer begint.