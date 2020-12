Man United-revelatie op de bres voor Van de Beek: ‘Kunnen prima samenspelen’

Bruno Fernandes gelooft in een succesvolle samenwerking met Donny van de Beek op het middenveld van Manchester United. In Engeland klonken recentelijk geluiden dat de Portugees en de Nederlander niet samen op één middenveld zouden kunnen functioneren, want dat zou té aanvallend zijn. In de optiek van Fernandes is die kritische kanttekening echter nergens op gebaseerd. Van de Beek had zondag tegen Southampton (2-3 overwinning) voor het eerst een basisplaats in een Premier League-duel.

"Elke middenvelder in deze selectie beschikt over voldoende kwaliteiten", benadrukt Fernandes, éénmaal trefzeker tegen the Saints, in een analyse op de website van Manchester United. "Donny is iemand die over heel veel kwaliteiten beschikt. Wij kunnen prima samenspelen, al geldt dat wat mij betreft ook voor de overige spelers. We zijn flexibel, we kunnen zoals tegen Southampton met drie middenvelders starten, maar in de volgende wedstrijd is het ook mogelijk dat we in een viermansmiddenveld starten." Fernandes speelde zondag kort achter de aanvallers Marcus Rashford en Mason Greenwood, terwijl Van de Beek vanaf de linkerkant van het middenveld opereerde. Nemanja Matic en Fred waren de overige middenvelders van the Reds.

"Er is genoeg kwaliteit, waardoor het niet uitmaakt wie de posities op het middenveld invullen. Iedereen is in staat om het verschil te maken", deelt Fernandes een compliment uit aan zijn collega-middenvelders. "Donny haalde een ruime voldoende tegen Southampton maar vlak ook de inbreng van Matic en Fred niet uit." Manchester United kwam knap terug van een 2-0 achterstand. Fernandes tekende voor de aansluitingstreffer, waarna Edinson Cavani de rollen in de slotfase volledig omdraaide met twee treffers. Van de Beek hield een dikke enkel over aan het bezoek aan Southampton, waardoor het nog onzeker is of hij woensdag speelminuten kan maken tegen Paris Saint-Germain in de Champions League.

Van de Beek kan ook op waardering rekenen van René Meulensteen, die jarenlang als rechterhand van Sir Alex Ferguson fungeerde bij Manchester United. "Je kon tegen Istanbul Basaksehir weer zien dat hij een goede speler is. Ik denk dat hij in de hele wedstrijd één bal heeft weggegeven, hij gaf maar één verkeerde pass", zei de Nederlander in gesprek met talkSPORT. "Hij heeft een goed oog voor kleine, slimme passjes en kan met zijn loopvermogen in het strafschopgebied komen." Meulensteen ziet echter wel een nadeel in het vele rouleren van manager Ole Gunnar Solskjaer. "Als je constant twee middenvelders wisselt, ontstaat er geen flow tussen spelers. Dat kan problemen gaan opleveren."