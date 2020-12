Doodsbedreigingen na weigeren van eerbetoon aan Diego Maradona

Afgelopen week stond de voetbalwereld mondiaal stil bij het overlijden van Diego Armando Maradona. Voorafgaand aan veel wedstrijden werd een minuut stilte in acht genomen, ter nagedachtenis aan de overleden legendarische oud-voetballer. De Spaanse voetbalster Paula Dapena greep die minuut stilte aan om juist protest te maken tegen Maradona. Dat kwam haar op doodsbedreigingen te staan.

Vlak voor de aftrap van het vriendschappelijke duel van haar club InterRias FF tegen RC Deportivo weigerde Dapena deel te nemen aan het eerbetoon van haar team aan de overleden Maradona. De 24-jarige voetbalster ging bij de minuut stilte demonstratief omgedraaid op de grond zitten. "Voor mij was Maradona een geweldige speler, maar als persoon liet Maradona te wensen over", aldus Dapena tegenover Radio Marca. "Ik ben niet bereid om iemand die huiselijk geweld gebruikte een minuut stilte te geven."

Aplaudo a #PaulaDapena por su valentía, por su no borreguismo, el cual se ha visto mucho en estos días. Opino igual que ella. Justo el maltratador fue a morirse el Día contra la violencia machista. ¿Por qué homenajearle? El gesto de Paula me ha parecido, de largo, el + coherente pic.twitter.com/ZdobsHwljw — Patrizia Bernardi (@PatiEterna) November 30, 2020

De actie van Depena viel slecht bij de fanatieke supporters van Maradona. "Ik weet dat sommige Argentijnen en ook Italianen mij hebben bedreigd door te zeggen dat ze mijn adres zouden zoeken om naar mijn huis te gaan en mijn benen te breken", aldus de voetbalster, die geen spijt van de actie heeft en het nogmaals zou doen. "Er zijn ook mensen die mijn beslissing steunen. Ik ontvang de bedreigingen, maar ook veel berichten van genegenheid."

Maradona had een verleden van huiselijk geweld. In 2014 lekte een video uit, waarin te zien is hoe de oud-voetballer zijn toenmalige vriendin tweemaal slaat. Zelf heeft Maradona de aantijgingen altijd ontkend. "Ik zweer bij God dat ik nog nooit een vrouw heb geslagen", aldus de Argentijn destijds. De vrouw diende geen klacht in tegen Maradona, maar ging na het incident wel definitief weg bij hem.