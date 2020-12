‘Ik heb begrepen dat Van Bommel graag met Sneijder aan de slag wil’

Mark van Bommel ziet het inderdaad zitten om met Wesley Sneijder aan de slag te gaan bij FC Utrecht, zo bevestigt Hans Kraay junior in Veronica Inside. Eerder werd het gerucht door Jan Joost van Gangelen van FOX Sports in de wereld gebracht, waarna het stil bleef. Toch houdt eigenaar Frans van Seumeren het mogelijke trainersduo in zijn achterhoofd, weet Kraay junior.

Sinds het vertrek van John van den Brom naar Racing Genk staat René Hake als interim-trainer voor de spelersgroep van FC Utrecht. "Ik merk dat er rondom Frans van Seumeren wel heel wat bepalende mensen aan het pushen zijn: Van Bommel en Sneijder", aldus Kraay junior, die het heeft over 'mensen die er wat geld in stoppen' bij FC Utrecht. Ook is er een oplossing voor Sneijder, die geen trainerspapieren heeft. "Van Bommel trainer, Rick Kruys eerste assistent en Sneijder tweede assistent. Als tweede assistent hoef je geen papieren te hebben, dan kun je gewoon keurig in de dug-out zitten."

Er lijkt nog geen sprake te zijn van een concrete aanbieding voor Van Bommel en Sneijder. "Ik heb wel begrepen dat Van Bommel erg graag zou willen, en dat hij het ook graag met Sneijder zou willen doen. Van Bommel en Sneijder, die in het Nederlands elftal niet zo heel geweldig samen waren, die zijn sinds het laatste jaar best close. Hoe dat ineens komt weet ik niet, maar zij kunnen met zijn tweeën wel door één deur", aldus Kraay junior. Tafelgenoot Johan Derksen ziet het mogelijke trainerskoppel niet zitten. "Ik zeg niet dat het de beste oplossing is, ik zeg alleen dat mensen tegen Frans van Seumeren aanduwen", zegt Kraay junior daarop.

Derksen gelooft dus niet in het duo Van Bommel-Sneijder. "Ik denk dat dat onzin is, in die zin dat dat niet werkt", aldus de analist. "Ik denk ook dat Van Bommel inspraak wil hebben in de technische staf waarmee hij moet werken." Derksen vindt Hake niet geschikt als hoofdtrainer van FC Utrecht. "Hake is een jongen zonder veel voetbalachtergrond. Het irritante aan Hake is: die doet in zijn presentatie net alsof hij het voetbal heeft uitgevonden. Een beetje een bluffertje. Bij alle clubs waar hij gezeten heeft, knapten de mensen daar na enige tijd op af. Het is wel veel bluf, maar er zit niet zoveel achter. Dus als die jongen het nu goed doet, één incident tegen Feyenoord (1-1), die ze overklasten, dan kun je hem vastleggen, maar Hake is niet dé trainer voor Utrecht. Maar het is niet zo onverstandig om hem dit seizoen af te laten maken."

Ook andere namen dan Van Bommel zijn bij FC Utrecht de revue gepasseerd, weet Derksen. "Ik begrijp best: als je Henk Fraser wilt binnenhalen, moet je vijf ton aftikken bij Sparta. Ik hoor ook dat ze erg gecharmeerd zijn bij Utrecht van die Duitser bij Heracles Almelo (Frank Wormuth, red.), maar die heeft ook nog een contract."