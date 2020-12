Driessen ergert zich bij PSV - Sparta: ‘En dan dat zelfvoldane lachje...’

Valentijn Driessen heeft zich tijdens de wedstrijd tussen PSV en Sparta Rotterdam (1-0) gestoord aan scheidsrechter Jeroen Manschot. De journalist vertelt in het video-item Koffie met Valentijn van Veronica dat de arbiter met een misplaatste arrogante houding op het veld stond en bovendien een cruciale overtreding van PSV'er Ibrahim Sangaré in de slotfase miste.

"Die Manschot, die liep daar met een zelfvoldane grijns, dat hij het allemaal weer zo verschrikkelijk goed voor elkaar had", aldus Driessen. "Maar hij vergeet gewoon te fluiten, een minuut voor tijd voor een handsbal van Ibrahim Sangaré." De middenvelder van PSV ging in de derde minuut van de blessuretijd met twee armen omhoog een kopduel aan met Reda Kharchouch. Daarbij kreeg Sangaré de bal inderdaad op zijn linkerhand, maar Manschot wuifde het weg.

De bewuste handsbal van Ibrahim Sangaré tegen Sparta.

"Op de rand van de zestien, inderdaad geen penalty", bevestigt Driessen. "Maar Sangaré slaat gewoon de bal weg, dat was op een hele kansrijke positie voor Sparta om eventueel nog de 1-1 te maken." De houding van Manschot stoort Driessen nog het meest. "En dan dat zelfvoldane lachje, dat irritante arrogante. Ik kan me voorstellen dat spelers een hele grote hekel aan die man hebben. Dat zou ik ook hebben. Echt, dat pedante, en op helemaal niets gebaseerd."

Ook vindt Driessen de penalty die PSV kreeg 'makkelijk gegeven'. Twaalf minuten voor tijd voorkwam Maduka Okoye dat Michael Heylen de bal in eigen doel werkte, maar daarna maakte Kharchouch een overtreding op Nick Viergever bij een poging de bal weg te trappen. Okoye keerde de strafschop van Donyell Malen in eerste instantie, maar in de rebound was het toch raak voor de invaller.