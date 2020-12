Barcelona krijgt trap na: ‘Belden niet eens om te zeggen dat ik was ontslagen'

Quique Setién is niet van plan om zijn rechtszaak tegen Barcelona te laten vallen. De voormalig coach van de Catalanen wil geld zien van zijn voormalig werkgever wegens contractbreuk. Setién werd in augustus ontslagen door het bestuur van Barcelona, kort na de smadelijke 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League.

"Barcelona heeft mij destijds niet gecompenseerd en mij daarnaast ook niets aangeboden", vertelt de teleurgestelde Setién in een interview met Cadena COPE. "Ze hebben mij niet eens gebeld om te zeggen dat ik was ontslagen." Setién werd in januari aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. Na een moeizame periode in het Camp Nou, met wisselvallige resultaten, koos Barcelona ervoor om verder te gaan met Ronald Koeman.

Volgens Setién weigert Barcelona om een afgesproken bedrag te betalen, waardoor er een juridisch gevecht is ontstaan tussen beide partijen. De rechtszaak werd ruim een maand geleden aangespannen door de Spaanse coach. Eder Sarabia, Jon Pascua en Fran Soto, de assistenten van Setién tijdens zijn kortstondige periode bij Barcelona, hebben al wél overeenstemming bereikt over het afwikkelen van de doorlopende contracten.

Sarabia, die net als Setién een moeizame relatie leek te hebben met Lionel Messi, kwam naar eigen zeggen bij een moeilijke club terecht. "Het zijn sportief gezien zware tijden, dat was al duidelijk toen wij aan onze klus begonnen. Dat heeft zeker invloed op de sportieve prestaties. Je hoopt altijd dat je als insider voor betere resultaten kunt zorgen, maar dat was ondanks ons harde werken helaas niet mogelijk", aldus Sarabia in gesprek met Cadena COPE.