Marca: Tal van clubs in LaLiga volgen ‘MVP’ van Jong AZ

Mohamed Taabouni kan zijn loopbaan in het buitenland vervolgen. In de dinsdageditie van Marca valt te lezen dat 'tal van clubs' uit LaLiga de situatie van de middenvelder bij AZ nauwlettend volgen. Ook clubs uit de Serie A zouden meer dan gemiddelde belangstelling voor de Nederlands jeugdinternational hebben. Het contract van Taabouni met AZ loopt in de zomer van 2022 ten einde.

Taabouni is dit seizoen de ‘MVP’ van Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. De tiener was al goed voor zeven doelpunten en bereidde twee andere treffers voor. Hij werd recent bekroond tot Talent van de Eerste Periode. Taabouni lijkt echter weinig perspectief op speeltijd in de hoofdmacht van AZ te hebben.

Toptalent klopt hard op deur bij Jong AZ: ‘Hoop dat Arne dat ook zo ziet’

Voetbalzone sprak in oktober met Mohamed Taabouni over zijn opmars, het uitzicht op speeltijd in het eerste elftal en de eventuele keuze tussen Nederland en Marokko. Lees artikel

Taabouni maakte een jaar geleden zijn debuut in het eerste van AZ. Hij mocht twaalf minuten meedoen in het bekerduel met Groene Ster (3-0). Sindsdien kreeg hij geen kans meer van Arne Slot. Alleen toen de Alkmaarders in het Europa League-duel met Napoli vanwege corona een grote groep spelers misten, zat hij bij de wedstrijdselectie.

Voetbal International verzekerde maandag dat Taabouni welwillend staat tegenover andere opties als hij geen kans krijgt op speeltijd in het eerste. De middenvelder, die in de zomer van 2019 Europees kampioen werd met Oranje Onder-17, wil zich heel graag laten zien op het hoogste niveau. Volgens El Mediterraneo heeft Villarreal oriënterende informatie opgevraagd bij AZ.