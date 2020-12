Hakim Ziyech deelt grote inspiratiebron: ‘Hij is een wereldklasse speler’

Toen Hakim Ziyech zich deze zomer bij Chelsea aansloot, was Eden Hazard al een jaar vertrokken bij de club. Toch ziet de 27-jarige Ziyech de aanvaller van Real Madrid als een inspiratiebron, zo onthult hij in de Engelse media. "Eden is een wereldklasse speler", zegt Ziyech.

Ziyech is met drie assists en een doelpunt uit zijn eerste zes competitieduels goed begonnen bij Chelsea. De hangende vleugelspits wordt geroemd om de inbreng van zijn creativiteit, die Chelsea sinds het vertrek van Hazard zo miste. "Uit een speler als Eden haal je altijd inspiratie", aldus Ziyech. "Ik kijk naar hoe hij speelt en vooral naar de details, hij hoe dingen doet. Ik kan veel van hem leren."

Verder heeft Ziyech zijn draai bij Chelsea uitstekend gevonden. "Ik ben blij, ik voel me goed", zegt de 35-voudig Marokkaans international. "Ik voel me thuis en die dingen zijn het belangrijkste als je op het veld staat. Ik weet altijd waartoe ik in staat ben. Ik vertrouw altijd op mezelf, ik ben kalm in mijn hoofd. Peaceful. En al de andere dingen komen vanzelf."

Chelsea staat er na het 0-0 gelijkspel tegen koploper Tottenham Hotspur goed voor in de Premier League. De ploeg van manager Frank Lampard staat derde, twee punten achter the Spurs. "Natuurlijk kunnen we meedoen", zegt Ziyech desgevraagd. "Je moet er altijd in geloven. Daar begint het mee. En wij geloven er ook in." Toch wil hij niet op de zaken vooruitlopen. "Het geloof is er, maar we moeten vooral heel hard blijven werken. En dan zien we wel waar ons dat brengt."