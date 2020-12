‘Koeman identificeert probleem bij Barcelona en wil landgenoot aantrekken’

Ronald Koeman zoekt naarstig naar defensieve versterkingen, nu hij niet kan beschikken over Gerard Piqué, Sergi Roberto en Samuel Umtiti. Volgens Sport richt de coach van Barcelona zijn pijlen in dat kader op Melayro Bogarde. Een interessante optie voor de Catalanen, want de achttienjarige verdediger beschikt bij TSG Hoffenheim over een aflopende verbintenis. Hierdoor lijkt de kans groter dat de Duitsers willen onderhandelen over een transfer.

Koeman wil een verdediger aantrekken die naast centrumverdediger ook als rechtsback inzetbaar is, waardoor Bogarde in beeld is gekomen bij de technische leiding van Barcelona. Bovengenoemde Spaanse krant meldt dat de jonge Nederlander tevens wordt gevolgd door scouts van Real Madrid, AC Milan en Manchester City. Koeman wil de neef van Winston Bogarde in januari al naar het Camp Nou halen. Mocht Hoffenheim een transfersom willen overhouden aan de veelzijdige verdediger, dan zal er tussentijds zaken moeten worden gedaan. De kans is anders groot dat Bogarde na dit seizoen gratis vertrekt.

Bogarde was eerder dit jaar met achttien jaar en twee dagen de jongste Nederlandse speler ooit die zijn debuut maakte in de Bundesliga. Dat gebeurde in mei, toen Alfred Schreuder nog de hoofdtrainer was van Hoffenheim. De trainer is inmiddels de rechterhand van Koeman bij Barcelona, wat de vermeende interesse van de Spaanse club in Bogarde kan verklaren. De nog onervaren verdediger heeft drie competitieduels en twee optredens in de Europa League achter zijn naam.

De aan Barcelona gelinkte Bogarde kwam in 2009 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Negen jaar later, in 2018, koos hij voor de overstap richting Hoffenheim. De multifunctionele verdediger kwam in het recente verleden voor verschillende Nederlandse jeugdelftallen uit. Barcelona zag in augustus Xavier Mbuyamba nog vertrekken. De centrale verdediger, met een verleden bij MVV Maastricht, tekende een meerjarig contract bij Chelsea.