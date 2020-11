Derksen onthult nóg hoger salaris van Genee: ‘Jij zit in een hogere klasse’

Wilfred Genee verdient bij Talpa meer dan een miljoen euro per jaar, zo onthult Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside. De presentator van het praatprogramma wil er zelf niet al te veel nadruk op leggen, maar ontkent de bewering van Derksen ook niet. René van der Gijp bevestigt dat Genee met zijn radio-inkomsten meegerekend inderdaad boven een miljoen euro per jaar opstrijkt.

Eerder werd in het boek Inside van Michel van Egmond, geschreven over het praatprogramma dat Genee al sinds 2001 presenteert, beweerd dat de presentator jaarlijks 700.000 euro opstrijkt. Daarin zitten echter niet de verdiensten van Genee uit het radioprogramma Veronica Inside, dat hij van maandag- tot en met donderdagochtend presenteert.

Derksen begint in het programma over volkszanger en oud-voetballer John de Bever, die volgens hem ongeveer evenveel verdient als hij en Van der Gijp. "Nee, jij zit in een hogere klasse, jij hoort erbuiten", zegt Derksen tegen Genee, als die zich mengt in de discussie." Voor dat radiogelul krijg je ook nog een fortuin. Dan zit je wel boven een miljoen, hè? Was die John de Mol dronken die avond, of zo? Die man zei overal 'ja' op."

Eerder sprak Genee uit dat hij het ongemakkelijk vindt dat zijn salaris op straat ligt. "Ik vind het in een tijd als deze best lastig om erover te praten", aldus de presentator bij BNR Nieuwsradio. "Deze zomer is er een enorme discussie geweest over ons tv-programma. Te pas en te onpas werden onze salarissen genoemd en daar werd ik echt heel ongemakkelijk van", geeft de presentator toe. Verder wil hij er niet te veel over praten. "Ik heb het niet bedacht, hè, voor de duidelijkheid? Dat salaris heb ik niet bedacht."