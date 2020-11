Johan Derksen is uiterst stellig: ‘Feyenoord moet stoppen met die jongen’

Nicolai Jörgensen heeft met zijn gedrag tegen FC Utrecht (1-1) irritatie gewekt bij de mannen van Veronica Inside. Hans Kraay junior maakt gehakt van het misbaar dat de spits van Feyenoord maakte na zijn wissel; Johan Derksen stelt zelfs dat de Rotterdammers afscheid moeten nemen van de 29-jarige Deen. "Ik denk dat Feyenoord moet stoppen met die jongen", aldus Derksen.

Jörgensen kampt ook dit seizoen met veel blessureleed en weet in de minuten die hij wél maakt niet te imponeren. "Dit is niet een tijdelijk iets, die jongen heeft al een paar jaar niks gepresteerd", vervolgt Derksen. "Alleen in het begin heeft hij een goede tijd gehad." In het kampioensjaar van Feyenoord, het eerste seizoen van Jörgensen in De Kuip, kwam de spits tot 21 doelpunten in de Eredivisie. "Die jongen zal bij Feyenoord nooit meer de oude worden, die kun je het beste gewoon in de winterstop verkopen."

In januari 2018 hield Feyenoord het vertrek van Jörgensen tegen, die voor achttien miljoen euro naar Newcastle United kon. "Dat is verdampt, je moet nu blij zijn als er een club komt die het salaris van Feyenoord wil overnemen", stelt Derksen. "Dan moet je al blij zijn, dan is hij van de loonlijst. Dit wordt nooit meer wat, daar kun je het beste afstand van nemen. Langzamerhand wordt het ook een beetje het lachertje in de groep. Ze nemen hem niet meer serieus. Aan een dood paard moet je niet trekken, dit is afgelopen."

Ook Kraay junior heeft geen goed woord over voor Jörgensen, die tegen Utrecht boos werd toen hij na 83 minuten naar de kant werd gehaald. "Die diehard Feyenoord-supporters staan met 500 man op de Erasmusbrug en je schiet vol... tja, nu schieten de tranen je in je ogen als je hem ziet", aldus Kraay junior. "Die heeft dus gewoon 'gestaan', met zijn rug naar twee centrale verdedigers. En nou speelde Feyenoord niet goed, ze werden met de rug tegen de muur gezet, maar je mag wel iets doen. Je mag ook weleens een keertje als er heel veel ruimte ligt achter twee centrale verdedigers lopen. En dan is hij boos... Dit kan echt niet."