Gouden wissel van Andries Jonker brengt Telstar drie punten

Telstar heeft maandagavond op bezoek bij Jong FC Utrecht de drie punten gepakt. Lang zag het ernaar uit dat duel in een gelijkspel zou eindigen, maar in de 85e minuut bezorgde invaller Glynor Plet zijn ploeg toch nog de overwinning: 1-2. De doelpuntenmaker stond toen pas zeven minuten in het veld. De wedstrijd eindigde met tien tegen tien: al vroeg in de tweede helft kregen beide teams een rode kaart gepresenteerd.

Het was Jong FC Utrecht dat al na zes minuten voetballen de wedstrijd openbrak. Het beloftenelftal veroverde in het eigen strafschopgebied de bal en na een razendsnelle omschakeling kon Jeredy Hilterman van dichtbij de 1-0 aantekenen. Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers, weliswaar tegen de verhoudingen in, langszij. Vanaf de linkerkant werkte Sven van Doorm een vrije trap gevaarlijk het zestienmetergebied in; Sebastian Soto positioneerde zich goed en knikte fraai de 1-1 binnen.

De tweede helft begon slecht voor de thuisploeg, die al binnen een minuut na rust met tien man verder moest na een rode kaart van Christopher Mamengi. De overtalsituatie werd echter niet uitgebuit door Telstar en het waren juist de Utrechters die de aanval bleven zoeken. Een kwartier na de eerste rode kaart kwamen ook de bezoekers met een man minder te staan: het was doelpuntenmaker Soho die een domme overtreding van achter op de helft van de tegenstander beging. Het duel leek vervolgens als een nachtkaars uit te gaan, maar vijf minuten voor het einde sleepte Telstar toch nog de overwinning binnen. Plet stond koud in het veld toen hij een voorzet op maat achter doelman Thijmen Nijhuis kopte: 1-2.