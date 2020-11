De enige Engelse vraag op de persconferentie is voor Davy Klaassen

Davy Klaassen is terug in de stad waar hij voetbalde in het seizoen 2017/18. De middenvelder van Ajax gaat dinsdagavond met zijn ploeg op bezoek bij Liverpool; hij heeft een verleden bij stadsgenoot Everton, maar kijkt niet met veel warme gevoelens terug op die periode. Klaassen erkende maandagavond tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel dat hij als speler niet goed bij Everton paste.

Klaassen noemde het 'enigszins grappig' om weer terug te zijn in Liverpool. Vanwege de rivaliteit tussen Everton en Liverpool heeft de international van Oranje ergens wel het gevoel van een speciaal affiche, maar die rivaliteitsgevoelens zijn sinds zijn vertrek wel weggeëbd. Bovendien speelde hij slechts zeven keer met Everton in de Premier League en behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie voor de ontmoetingen met de stadsgenoot. "Ik heb alleen met Ajax en in de jeugd tegen Liverpool gespeeld. Dus niet bar veel. Ik ben ondertussen alweer tweeënhalf jaar weg, het is niet de tijd waar ik met de meeste blijdschap naar terugkijk."

Klaassen was samen met trainer Erik ten Hag aanwezig bij de persconferentie. Het Engelse journaille had geen vragen voor de trainer van Ajax, maar aan het eind van de persconferentie kreeg Klaassen wel in het Engels de vraag om nader toe te lichten waarom hij niet met een warm gevoel terugdenkt aan zijn tijd op Goodison Park. "Het was vrij duidelijk dat Everton en ik geen goede match waren. Ik had moeite met de speelstijl. Ik was een heel andere speelstijl gewend. Het was moeilijk om mijn eigen spel te laten samensmelten met het spel van Everton", legde Klaassen uit.

Waar de basisklant van Ajax vier weken geleden met een privévliegtuig naar Denemarken vloog voor de wedstrijd tegen FC Midtjylland, nadat hij aanvankelijk niet met de selectie mee mocht vanwege een positieve coronatest, stapte Klaassen ditmaal op het vliegtuig met zijn ploeggenoten. "Ik vond het wel lekker zo, de vorige keer. Met mijn eigen vliegtuigje", zei Klaassen lachend. Hij zag niet op tegen de laatste coronatest van deze week. "Nee, ik denk er niet over na. Je weet in je achterhoofd dat het kan gebeuren, maar we hebben in ons privéleven weinig tijd om mensen te zien en we kijken goed uit."