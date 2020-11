Man op schokkende foto met dode Diego Maradona meldt zich bij politie

Uitvaartmedewerker Diego Antonio Molina heeft zich gemeld op het politiebureau in Buenos Aires, zo meldt Marca. De man werd wereldnieuws, nadat een onsmakelijke foto van hem samen met het levenloze lichaam van Diego Armando Maradona werd verspreid via internet.

Molina, die bedreigd wordt vanwege de afbeelding, verklaart dat de foto in een vlaag van verstandsverbijstering door zijn achttienjarige zoon werd gemaakt. "Dat is iets dat elk kind zou kunnen doen", aldus de begrafenismedewerker. Het lijkt er overigens op dat de foto niet door een ander, maar door Molina zelf gemaakt is. De advocaten van de woensdag overleden Maradona hebben bekendgemaakt een onderzoek in stellen naar de manier waarop de foto in circulatie is gebracht.

Eerder bood Claudio Fernández, een collega van Molina die eveneens met het lijk van Maradona op de foto ging, zijn excuses aan voor zijn onsmakelijke actie. "Ik weet dat veel mensen beledigd zijn. Ze hebben het slecht opgevat", zei Fernández, die ook meldde dat hij doodsbedreigingen heeft ontvangen. De man werd op staande voet ontslagen door de begrafenisonderneming.

Maradona werd donderdagmiddag begraven tijdens een besloten plechtigheid. Een dag eerder overleed de legendarische oud-voetballer op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Het ging al langere tijd niet goed met de gezondheid van Maradona, die sinds begin november in het ziekenhuis lag. Hij werd daar succesvol geopereerd aan een bloedprop in zijn hersenen.

De foto van Diego Antonio Molina. Het lichaam van Diego Maradona is onherkenbaar gemaakt.